Enola Carbonaro ha confermato la classe già mostrata nelle Blind, regalando un’esibizione sofisticata che ha reso orgogliosa la sua Pozzallo.

Ginevra Cardella ha tentato il tutto per tutto con il classico di Cocciante; la sua eliminazione ha sollevato molti dubbi tra i fan del programma, convinti del suo potenziale da podio.

Simona Forte ha sprigionato una potenza vocale fuori dal comune. Per lei sono arrivate anche le parole di stima del sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci: “Tutta la città è orgogliosa di te, sei stata veramente ‘The Voice'”.