La Sicilia si conferma una fucina di talenti straordinari nell’attuale edizione di The Voice Kids. Durante l’agguerrita semifinale, le piccole grandi voci dell’Isola hanno incantato il pubblico di Rai 1, ma solo una di loro ha strappato il pass per l’ultimo atto dello show: la dodicenne Francesca Lanza.
La stella di Caltagirone
Francesca, originaria di Caltagirone, ha letteralmente dominato il palco sotto la guida della sua coach Arisa. Con una reinterpretazione magistrale di “Nessun dolore” (nella versione iconica di Giorgia), la giovane artista ha mostrato una maturità vocale sbalorditiva.
Il suo appuntamento con la storia è fissato per sabato 14 febbraio, la sera di San Valentino, quando si contenderà il titolo nella finalissima condotta da Antonella Clerici.
Un addio che sa di inizio: le altre protagoniste
Nonostante l’eliminazione a un passo dal traguardo, le altre tre concorrenti siciliane hanno lasciato un segno indelebile, scatenando anche qualche polemica sui social per la loro esclusione:
|Concorrente
|Provenienza
|Team
|Brano Semifinale
|Enola Carbonaro (13 anni)
|Pozzallo (RG)
|Loredana Bertè
|Careless Whisper
|Ginevra Cardella
|Palermo
|Loredana Bertè
|A mano a mano
|Simona Forte
|Terrasini (PA)
|Loredana Bertè
|Over The Rainbow
I momenti salienti:
-
Enola Carbonaro ha confermato la classe già mostrata nelle Blind, regalando un’esibizione sofisticata che ha reso orgogliosa la sua Pozzallo.
-
Ginevra Cardella ha tentato il tutto per tutto con il classico di Cocciante; la sua eliminazione ha sollevato molti dubbi tra i fan del programma, convinti del suo potenziale da podio.
-
Simona Forte ha sprigionato una potenza vocale fuori dal comune. Per lei sono arrivate anche le parole di stima del sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci: “Tutta la città è orgogliosa di te, sei stata veramente ‘The Voice'”.
Anche se i riflettori della semifinale si sono spenti per tre di loro, il futuro della musica siciliana appare più radioso che mai. Ora gli occhi di un’intera regione sono puntati su Francesca Lanza.