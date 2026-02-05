Il rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti, ordinario di Idraulica, è stato nominato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci alla guida della commissione incaricata di analizzare il movimento franoso nel comune di Niscemi. L’obiettivo del gruppo di studio sarà quello di approfondire le cause del fenomeno, monitorarne la velocità e valutare i rischi residui per la popolazione.

Insieme al rettore Foti, la commissione vanta figure di alto profilo tecnico e scientifico: Fausto Guzzetti (Accademico dei Lincei), Mauro Scaccianoce (presidente dell’Assemblea nazionale degli Ingegneri), Roberto Troncarelli (presidente del Consiglio nazionale dei Geologi) e Giuseppe Sappa (ordinario di Geologia applicata alla Sapienza).

Il team avrà un mese di tempo per completare le indagini, potendosi avvalere del supporto del Dipartimento nazionale della Protezione civile e del Dipartimento Casa Italia. Il lavoro non si limiterà all’analisi locale, ma potrà includere il confronto con altre sperimentazioni e progetti nazionali e internazionali.

Il rettore Foti ha espresso la propria disponibilità a collaborare con il Ministro Musumeci, sottolineando il dovere istituzionale di supportare il territorio di Niscemi in un momento di forte criticità. Parallelamente all’impegno tecnico, l’Università di Catania ha già mostrato vicinanza alla comunità locale offrendo un contributo concreto di 1.000 euro agli studenti le cui famiglie sono state colpite dai danni causati dalle recenti emergenze.

«La Commissione – ha precisato Foti – lavorerà per individuare soluzioni operative immediate, nel rispetto delle indagini in corso per l’accertamento delle responsabilità. I cittadini meritano ascolto e impegni concreti».