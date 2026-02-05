La Regione Siciliana accelera per sostenere le attività produttive colpite dal ciclone Harry. A partire dal prossimo 17 febbraio, i gestori di stabilimenti balneari e le altre imprese situate lungo i litorali danneggiati potranno richiedere il contributo straordinario stanziato dal governo regionale lo scorso 29 gennaio.
L’avviso ufficiale, approvato dal Dipartimento delle Attività Produttive, è già consultabile sui portali istituzionali della Regione Siciliana e dell’Irfis.
Il commento del Presidente Schifani
Il presidente Renato Schifani ha sottolineato come la celerità delle procedure sia un segnale di vicinanza al settore:
«Gli uffici hanno recepito l’urgenza: stiamo facendo la nostra parte per consentire ai gestori di ripartire in vista della stagione estiva. È un dialogo costante quello con Roma e Bruxelles per tutelare un comparto essenziale per l’economia dell’isola».
Dettagli del Contributo e Requisiti
Il sostegno economico è mirato al ripristino delle strutture e alla continuità aziendale.
-
Importo massimo: Fino a 20.000 euro per richiedente.
-
Documentazione necessaria: È obbligatoria una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. Il documento deve certificare l’entità dei danni e il nesso di causalità diretto con gli eventi atmosferici del ciclone Harry.
-
Erogazione: I fondi saranno gestiti e distribuiti dall’Irfis sulla base di un elenco redatto dal Dipartimento Attività Produttive.
Come presentare la domanda
La procedura sarà interamente digitale per garantire trasparenza e velocità.
-
Finestra temporale: Dalle ore 12:00 del 17 febbraio fino alle ore 12:00 del 19 marzo.
-
Modalità: Esclusivamente via telematica.
-
Piattaforma: L’indirizzo del portale dedicato verrà comunicato nei prossimi giorni sui siti ufficiali del Dipartimento e dell’Irfis.
Le richieste verranno inserite in un elenco ordinato in modo decrescente, proporzionalmente alle perdite segnalate, fino a esaurimento del plafond disponibile.