La Regione Siciliana accelera per sostenere le attività produttive colpite dal ciclone Harry. A partire dal prossimo 17 febbraio, i gestori di stabilimenti balneari e le altre imprese situate lungo i litorali danneggiati potranno richiedere il contributo straordinario stanziato dal governo regionale lo scorso 29 gennaio.

L’avviso ufficiale, approvato dal Dipartimento delle Attività Produttive, è già consultabile sui portali istituzionali della Regione Siciliana e dell’Irfis.

Il presidente Renato Schifani ha sottolineato come la celerità delle procedure sia un segnale di vicinanza al settore:

«Gli uffici hanno recepito l’urgenza: stiamo facendo la nostra parte per consentire ai gestori di ripartire in vista della stagione estiva. È un dialogo costante quello con Roma e Bruxelles per tutelare un comparto essenziale per l’economia dell’isola».