In occasione dell’inaugurazione del 591° anno accademico dell’Università di Catania, la cerimonia ospiterà per la prima volta la consegna del premio annuale “Alumnus/a dell’anno – Siciliae Studium Generale”, istituito dal rettore Enrico Foti.

Il riconoscimento nasce con l’obiettivo di celebrare ex studenti ed ex studentesse di Unict che, con il loro percorso professionale, imprenditoriale o sociale, si sono distinti per risultati di eccezionale rilievo.

Attraverso questo premio, l’Ateneo intende non solo onorare le eccellenze che hanno contribuito a rafforzarne il prestigio a livello nazionale e internazionale, ma anche ispirare le nuove generazioni di studenti, mostrando concretamente come impegno, talento e dedizione possano lasciare un segno positivo nella società.

La consegna del premio rappresenta così un momento simbolico all’interno della cerimonia di apertura dell’anno accademico, sottolineando il legame tra passato e futuro dell’Università di Catania e la continuità della sua missione educativa e culturale.