L’Università di Catania ha deciso di destinare un contributo straordinario di 1.000 euro agli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2025/2026 che hanno subito danni diretti a causa del ciclone Harry o della frana di Niscemi.

Il sostegno economico, deliberato nei giorni scorsi dagli Organi di Governo dell’Ateneo – analogamente a quanto già avvenuto alcuni anni fa in occasione del terremoto di Fleri – è destinato alle studentesse e agli studenti che hanno subito danni alla propria abitazione di residenza o all’attività lavorativa di un componente del nucleo familiare a seguito di questi eventi.

Il contributo sarà assegnato fino a un massimo di 100 studenti, dopo la verifica dei requisiti e della documentazione richiesta. In caso di ex-aequo, le domande saranno prese in considerazione in base all’ordine di arrivo. Una volta raggiunto il numero massimo di domande ammissibili, la procedura sarà chiusa, fermo restando l’esame delle richieste presentate entro il limite previsto.

Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, e presentarlo o inviarlo al Protocollo generale entro il 31 marzo 2026.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: ordinanza del Sindaco del Comune di residenza o relativa all’attività lavorativa interessata; documentazione rilasciata dai Vigili del Fuoco; certificato di stato di famiglia, richiesto esclusivamente in caso di danni alle attività lavorative.