L’Università degli studi di Catania, rende note le date di chiusura e apertura per l’anno accademico 2026. Di seguito le date di chiusura dei locali:

venerdì 6 febbraio;

lunedì 1 giugno;

da venerdì 14 a venerdì 21 agosto, con chiusura anche nei giorni di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 (ad eccezione del sabato 15 e domenica 16 agosto);

lunedì 7 dicembre;

giovedì 24 dicembre;

giovedì 31 dicembre.

In aggiunta, i locali dell’Ateneo saranno chiusi anche lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2027. Si precisa che, durante i periodi di chiusura, l’Ufficio Protocollo generale rimarrà operativo con orario ridotto, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Si consiglia, infine, di verificare la disponibilità e l’accessibilità dei servizi in prossimità di queste date