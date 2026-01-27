Si attende con ansia l’uscita delle materie per la seconda prova d’esame per la Maturità 2026. Una grande novità in arrivo, infatti per quest’anno i maturandi conosceranno entro gennaio anche le materie dell’orale. L’annuncio delle discipline è ormai imminente: secondo le previsioni, il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe comunicare le materie proprio nei prossimi giorni.

Si ricorda che la materi d’esame usciranno sul sito del MIM. Il Ministero dovrebbe aggiornarlo con le informazioni per la maturità 2026 a breve.

Le novità per la seconda prova

La seconda prova dell’esame di maturità 2026 è il secondo scritto che gli studenti affrontano al termine del loro percorso scolastico. Il suddetto esame si terrà il 19 giugno 2026 in tutte le scuole italiane e ha lo scopo di valutare le competenze acquisite dagli studenti nelle materie principali del loro indirizzo di studi.

La durata della prova varia a seconda dell’indirizzo:

4 ore al liceo classico,

6 ore allo scientifico,

18 ore distribuite su tre giorni per l’artistico.

Si ricorda che le tracce saranno specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti di ciascun indirizzo, selezionate dal MIM entro il 31 gennaio.

Le novità per l’orale maturità 2026

Importanti novità per quanto concerne l’orale della maturità 2026. Per quest’anno si inizierà con una valutazione delle competenze delle studente delle materie d’esame. A partire dal 2026, non ci sarà più fai l’analisi ti uno dei materiali scelti dalla commissione, come ad esempio testi o documenti. Il colloquio si concentrerà in particolar modo sulla discussione delle quattro materie d’esame selezionate dal Ministero dell’Istruzione del Merito. Successivamente, il candidato dovrà presentare alla commissione le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali, attraverso una breve relazione o un elaborato multimediale. il colloquio si concluderà con le domande relative all’educazione civica e potrà includere anche la discussione sulle esperienze inserite nel curriculum dello studente.