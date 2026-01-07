Spid 2026: A partire dal 1° gennaio 2026, chi possiede un’identità digitale PosteID attiva da più di un anno dovrà pagare un canone annuale di 6 euro per continuare a utilizzare i servizi SPID. La novità riguarda tutti gli utenti tranne alcune categorie esenti, mentre il primo anno di utilizzo resta gratuito per tutti.
Spid 2026: Chi resta esente dal pagamento
Il servizio SPID 2026 resterà gratuito per specifici gruppi di utenti:
- Minorenni
- Cittadini con almeno 75 anni
- Residenti all’estero
- Titolari di SPID ad uso professionale
Per tutti gli altri utenti, il pagamento del canone annuale diventa obbligatorio a partire dal secondo anno di attivazione dell’identità digitale.
Spid 2026: quando scatta il pagamento
Il pagamento del canone SPID 2026 dipende dalla data di attivazione di PosteID:
- SPID attivo da meno di un anno: nessuna spesa immediata; il canone sarà richiesto solo allo scadere del primo anno.
- SPID attivo da più di un anno: il pagamento sarà richiesto al termine dell’annualità in corso, in modo progressivo e trasparente.
Gli utenti riceveranno una notifica via e-mail almeno 30 giorni prima della scadenza, con tutte le istruzioni per il rinnovo.
Come rinnovare l’identità digitale
Il rinnovo della funzionalità SPID è semplice e può essere effettuato 30 giorni prima della scadenza, senza interruzione del servizio.
Online:
- Accedendo all’area personale su posteid.poste.it
- Tramite la pagina dedicata al rinnovo, anche senza accesso all’area personale, utile per rinnovare anche l’identità digitale di un’altra persona
In ufficio postale:
- Recandosi in qualsiasi ufficio e comunicando il proprio Codice Fiscale
- Non è richiesto alcun documento; per il rinnovo di terzi, la presenza del titolare non è necessaria
Cosa succede se non si paga
Se il canone SPID 2026 non viene corrisposto:
- L’identità digitale PosteID rimane attiva per 24 mesi dall’ultimo accesso, ma la funzionalità SPID sarà temporaneamente sospesa.
- Durante questo periodo, non sarà possibile accedere ai servizi che richiedono SPID.
- Il servizio può essere riattivato in qualsiasi momento effettuando il pagamento del canone, con ripristino immediato dell’accesso ai servizi SPID.