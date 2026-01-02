Tutto pronto per l’inziio delle iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado. Per quest’anno si procederà a inoltrare la domanda online tramite la piattaforma Unica. La data ufficiale è stata fissata per il 13 gennaio, a partire dalle ore 8 e d fino alle ore 20 del 14 febbraio 2026. Di seguito tutte le direttive previste dalla circolare ministeriale del MIM.

Le iscrizioni online e la piattaforma Unica

Mediante la piattaforma Unica, i tutor degli studenti potranno effettuare l’iscrizione a scuola per ogni tipologia di classe. Si ricorda che le iscrizioni online sono obbligatorie per le classi delle scuola primaria e secondarie di primo e secondo grado statali.

Aperte, sempre attraverso il portale Unica, tutti i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2, il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy e infine i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Per quest’anno, l’iscrizione online non è prevista solo per le scuole statali ma anche per le classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie (per la precisione, le scuole paritarie che utilizzano la modalità telematica) dato che la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni online” è facoltativa.

Come inoltrare domanda

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, verrà richiesto di confermare o completare i dati personali, solo dopo si potrà compilare la domanda di iscrizione. Si ricorda che la domanda sarà formata da tre sezioni riguardo le informazioni relative all’alunno, al nucleo familiare e ad almeno un istituto, indicato come prima scelta. Le sezioni possono essere compilate in momenti diversi. Solo successivamente sarà possibile l’inoltro della domanda. Sarà bene tenere a mente che una volta inoltrata, la domanda non può essere modificata.

Arrivati a questo punto, l’istituto che ha preso in carico la domanda dovrà confermare o meno i propri posti disponibili, nei possibili due casi l’istituto si premura di indirizzare la domanda nella successiva scuola prevista. Le info utili