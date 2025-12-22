Concorso INPS: pubblicato e aperto il nuovo bando di concorso dell’INPS per la posizione di Assistente tecnico, con l’obiettivo di coprire 26 posti di lavoro in diverse sedi italiane. La selezione è rivolta a diplomati e prevede l’inserimento a tempo indeterminato, sia in diverse sedi regionali che presso la Direzione generale dell’Istituto. Si ricorda che le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 21 gennaio 2026.

Concorso INPS, i posti disponibili

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha indetto un concorso pubblico per diplomati, finalizzato all’inserimento nell’Area degli assistenti, nella famiglia professionale “Assistente tecnico”, all’interno del personale dell’INPS.

Sono disponibili 26 posti di lavoro a tempo indeterminato, distribuiti nelle seguenti regioni:

Abruzzo: 1 posto,

Basilicata: 1 posto,

Calabria: 1 posto,

Campania: 2 posti,

Emilia Romagna: 1 posto,

Friuli Venezia Giulia: 1 posto,

Lazio: 2 posti,

Liguria: 1 posto,

Lombardia: 2 posti,

Marche: 1 posto,

Molise: 1 posto,

Piemonte: 1 posto,

Puglia: 1 posto,

Sardegna: 1 posto,

Sicilia: 1 posto,

Toscana: 1 posto,

Trentino Alto Adige: 1 posto,

Umbria: 1 posto,

Veneto: 1 posto,

Direzione Generale: 4 posti.

Concorso INPS, i requisiti richiesti

Oltre ai requisiti comuni richiesti, tipici di ogni concorso pubblico, si richiederà anche il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso uno dei seguenti Istituti:

Istituto tecnico per geometri;

Istituto Professionale settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;

Istituto Professionale settore industria e artigianato- indirizzo manutenzione e

assistenza tecnica – opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;

Istituto Tecnico industriale – indirizzo edilizia.

Concorso INPS, la domanda e la selezione

Le domande di partecipazione al concorso dell’INPS per Assistenti tecnici (diplomati) devono essere inviate entro il 21 gennaio 2026 tramite il portale inPA. Per poter partecipare, è necessario disporre di un domicilio digitale o di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Il concorso si articolerà in due fasi: una prova scritta e una valutazione dei titoli. In quest’ultima fase si potranno ottenere un massimo di 10 punti, cumulabili così:

votazione finale del diploma di scuola media superiore di II grado,

titoli di studio afferente alle discipline dell’ingegneria edile e dell’architettura,

certificazione BIM Specialist secondo norma UNI 11337: 2 punti.

Nello specifico la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 40 punti, così ripartiti: