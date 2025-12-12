Accademia Aeronautica 2026: È stato ufficialmente pubblicato il bando per il Concorso Accademia Aeronautica 2026, una delle selezioni più prestigiose e attese da chi sogna una carriera come Ufficiale dell’Aeronautica Militare.

Il concorso permette l’accesso alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia di Pozzuoli per l’anno accademico 2026/2027 e mette a disposizione 155 posti per giovani diplomati o per studenti che conseguiranno il diploma entro l’anno scolastico 2025/2026. Le domande possono essere inviate fino al 9 gennaio 2026. Di seguito una guida dettagliata con tutte le informazioni fondamentali per partecipare.

Posti a concorso: 155 opportunità divise in cinque ruoli

Il bando prevede l’ammissione di 155 Allievi Ufficiali ripartiti nei seguenti ruoli operativi e tecnici dell’Aeronautica Militare:

60 posti per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica – specialità pilota,

per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica – specialità pilota, 32 posti per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica,

per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica, 32 posti per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico,

per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, 17 posti per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico,

per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico, 14 posti per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.

Ogni candidato può presentare domanda per un solo ruolo. Sono inoltre previste riserve importanti:

30% dei posti ai frequentatori delle Scuole Militari, suddivisi tra il 20% per la Scuola Aeronautica e 10% per le altre;

dei posti ai frequentatori delle Scuole Militari, suddivisi tra il 20% per la Scuola Aeronautica e 10% per le altre; 10% ai familiari delle Forze Armate e di Polizia deceduti in servizio o per causa di servizio.

Le riserve non utilizzate vengono redistribuite all’interno delle stesse categorie.

Requisiti di partecipazione: chi può accedere alla selezione

Per prendere parte al concorso è necessario soddisfare una lunga serie di requisiti, tra cui:

Cittadinanza italiana,

Età compresa tra 17 e 22 anni al 9 gennaio 2026, con possibilità di elevazione fino a 3 anni per chi ha svolto servizio militare (non valida per i piloti),

al 9 gennaio 2026, con possibilità di elevazione fino a 3 anni per chi ha svolto servizio militare (non valida per i piloti), Diploma di istruzione secondaria superiore già conseguito o da conseguire entro l’anno scolastico 2025/2026,

già conseguito o da conseguire entro l’anno scolastico 2025/2026, Idoneità psicofisica e attitudinale al servizio come Ufficiale in servizio permanente,

al servizio come Ufficiale in servizio permanente, Godimento dei diritti civili e politici,

Nessun precedente penale per reati non colposi, né procedimenti penali in corso,

Nessun allontanamento da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate per motivi disciplinari,

Condotta morale incensurabile e comportamento sempre allineato ai valori delle istituzioni democratiche,

Test negativo per l’uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcool.

I minorenni devono inoltre disporre del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le prove del concorso: un percorso selettivo lungo e articolato

La selezione è strutturata in numerose prove, distribuite in più sedi e periodi dell’anno:

1. Prova preselettiva e prova di inglese;

Si svolgeranno entrambe a Guidonia (RM), dal 16 al 20 febbraio 2026, e consistono in quesiti attitudinali, logico-deduttivi e verifiche delle competenze linguistiche.

2. Accertamenti psicofisici;

Si tengono presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma, con calendari diversi per ciascun ruolo, da marzo a maggio 2026. La visita stabilisce l’idoneità fisica e medica dei candidati.

3. Prove di cultura scientifica (solo per il Corpo Sanitario);

Il 15 luglio 2026, a Foligno, i candidati al ruolo sanitario dovranno sostenere una prova scritta di biologia, chimica e fisica.

4. Efficienza fisica, test attitudinali e comportamentali;

Da giugno ad agosto 2026, presso l’Accademia di Pozzuoli o la Scuola Specialisti di Caserta, i concorrenti affrontano prove fisiche, colloqui psicoattitudinali e valutazioni comportamentali.

5. Componimento breve e prova orale di matematica;

Sempre nelle sedi campane, i candidati devono sostenere un elaborato scritto in lingua italiana e un orale di matematica. Queste prove rappresentano una parte essenziale del punteggio finale.

Al termine delle prove, ogni candidato riceverà una valutazione complessiva utile alla formazione della graduatoria di merito, separata per ruolo.

Come presentare la domanda: la procedura online

La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso il portale concorsi del Ministero della Difesa o tramite il portale INPA entro il 9 gennaio 2026. Per accedere è obbligatorio autenticarsi tramite:

SPID

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

È consigliato possedere una PEC personale, utile per ricevere comunicazioni ufficiali.

I candidati possono consultare, dal proprio profilo, una sezione dedicata alle comunicazioni collettive (come calendari, avvisi e banche dati) e una per quelle personali, per ulteriori dettagli leggi il bando ufficiale.

Graduatoria, inizio dei corsi e missione dell’Accademia

La commissione d’esame stilerà le graduatorie finali al termine dell’intero iter. I vincitori saranno ammessi ai corsi di laurea dell’Accademia Aeronautica con riserva di accertamento dei requisiti. Le date previste per l’inizio dei corsi sono:

Agosto 2026; Ruolo naviganti (piloti),

Ruolo naviganti (piloti), Settembre 2026; Corpo Sanitario, Genio Aeronautico e Commissariato,

Corpo Sanitario, Genio Aeronautico e Commissariato, Ottobre 2026; Armi dell’Arma Aeronautica,

L’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, eccellenza italiana nella formazione militare, ha come missione quella di forgiare giovani Ufficiali dotati di valori morali, professionalità e spirito di servizio verso il Paese.