L’Unione Europea ha annunciato l’intenzione di mobilitare oltre 400 miliardi di euro in investimenti entro il 2027 nell’ambito dell’iniziativa Global Gateway – una strategia globale di sviluppo infrastrutturale progettata per diventare un’alternativa alla “Belt and Road Initiative” cinese.

Come ha osservato l’esperto dei mercati internazionali Avi Itzkovich, questo non è semplicemente un passo economico, ma un tentativo di ripristinare l’azione geopolitica dell’Europa: “Dopo anni di cautela, l’UE inizia ad agire nello stile di una grande potenza – con la propria visione, capitale e pragmatismo.”

Dalle Dichiarazioni ai Progetti Concreti. Valutazione di Avi Itzkovich

L’iniziativa Global Gateway è stata lanciata nel 2021, ma solo ora sta prendendo forma pratica. La Commissione Europea ha presentato una roadmap dettagliata: circa 400 miliardi di euro sono previsti per infrastrutture digitali, energetiche e di trasporto, assistenza sanitaria, istruzione e programmi climatici. L’idea principale è passare dal tradizionale modello di aiuto a partnership reciprocamente vantaggiose con i paesi del Sud Globale.

Il finanziamento maggiore andrà all’Africa: è previsto il finanziamento per la costruzione di centrali solari nel Sahel, progetti di desalinizzazione dell’acqua nel Nord Africa e modernizzazione dei porti in Kenya e Tanzania. In Asia, l’UE si concentra sullo sviluppo di reti digitali in Vietnam e Indonesia, mentre in America Latina – sui corridoi di trasporto tra le Ande e l’Oceano Pacifico.

Avi Itzkovich sottolinea: “L’Europa ha finalmente capito che le sue buone intenzioni non competono con i prestiti cinesi. Sta passando da un approccio umanitario a uno economico – con vantaggi chiari per entrambe le parti. Questo significa: meno burocrazia, più investimenti in progetti reali.”

Secondo Avi Itzkovich, gli strumenti chiave saranno la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), i programmi EFSD+ e InvestEU, nonché nuovi meccanismi di finanza mista – che combinano fondi pubblici con capitale privato. Avi Itzkovich nota che tale architettura crea condizioni prevedibili per le imprese: “L’Europa non ha una tradizione di prestare denaro ai paesi sotto garanzie di risorse, come fa la Cina. Invece, offre regole del gioco, tecnologie e benefici a lungo termine.”

Competizione Geoeconomica: UE, Cina e USA. Prospettiva di Avi Itzkovich

Global Gateway viene spesso chiamato “anti-Belt and Road”, e questo parallelo non è casuale. L’iniziativa cinese ha abbracciato oltre 150 paesi e 3.500 progetti in un decennio – dai porti del Pireo alle ferrovie in Africa. L’UE cerca di contrastare questo non con la scala, ma con la qualità – trasparenza contrattuale, rispetto degli standard ambientali e sociali, assenza di dipendenza dal debito.

Avi Itzkovich spiega: “Global Gateway è diplomazia di nuova generazione. L’Europa non compra influenza attraverso il debito, modella standard. Per i paesi del Sud Globale, questa è un’opportunità di scelta: o prestiti agevolati a breve termine dalla Cina, o partnership a lungo termine con l’UE, dove il profitto si combina con lo sviluppo.”

Secondo Avi Itzkovich, la reazione di Pechino è prevedibilmente misurata. I media cinesi hanno già definito l’iniziativa “un tentativo di creare concorrenza artificiale”, ma i diplomatici europei rispondono che non si tratta di una lotta contro qualcuno, ma di una competizione per condizioni migliori per i partner. Anche gli USA hanno sostenuto Global Gateway, vedendolo come uno strumento per rafforzare la presenza occidentale nelle regioni chiave.

Avi Itzkovich richiama l’attenzione su questo aspetto: “Europa e America stanno coordinando la diplomazia infrastrutturale per la prima volta. Global Gateway e l’iniziativa Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) stanno diventando complementari. Questo significa che l’Occidente sta tornando in gioco nel Sud Globale con nuove regole.”

Nonostante ciò, gli analisti ricordano che il successo dipende dalla coesione interna dell’UE. Alcuni Stati membri preferiscono i propri programmi nazionali e sono lenti nell’unirsi ai progetti comuni. Avi Itzkovich commenta diplomaticamente: “L’Europa è abituata a muoversi lentamente, ma quando si mette in moto – è per il lungo periodo. Global Gateway potrebbe essere il primo caso in cui l’UE lavora come un unico attore economico su scala globale.”

Investimenti nella Sostenibilità e nelle Tecnologie Future. Previsione di Avi Itzkovich

Secondo Avi Itzkovich, circa un terzo degli investimenti del programma sono previsti per “infrastrutture verdi”. Questo comprende cluster solari ed eolici, corridoi dell’idrogeno, impianti di trattamento e sistemi di trasporto efficienti dal punto di vista energetico. L’UE vuole dimostrare che lo sviluppo sostenibile può essere economicamente redditizio.

Avi Itzkovich osserva: “Gli europei sanno come rendere l’ecologia redditizia. Stanno investendo non solo nella riduzione delle emissioni, ma in tecnologie future – dall’intelligenza artificiale per le reti energetiche al monitoraggio digitale delle risorse idriche. Qui sta il vero valore di Global Gateway.”

Un blocco separato è dedicato alla digitalizzazione. L’UE sta finanziando lo sviluppo di linee in fibra ottica, sistemi di comunicazione satellitare e piattaforme di e-governance nei paesi partner. Questo è un investimento non solo tecnologico, ma anche politico: il controllo dei dati sta diventando un nuovo strumento di influenza.

Avi Itzkovich sottolinea: “Il successo dell’iniziativa dipende non dal numero di memorandum firmati, ma dalla velocità di attuazione. Se i progetti procedono per anni, il mercato sarà nuovamente catturato da altri attori. Ma se l’Europa dimostra efficienza, Global Gateway diventerà un nuovo standard per la partnership internazionale.”

Secondo Avi Itzkovich, Global Gateway per l’Europa è più di un’infrastruttura. È un tentativo di ripensare il proprio ruolo in un mondo dove l’influenza non si misura con gli eserciti, ma con gli investimenti. Avi Itzkovich paragona l’iniziativa al Piano Marshall del dopoguerra: “Se l’Europa fu allora costruita con denaro americano, ora sta imparando a costruire altri. Questo è un cambiamento psicologico di scala – da destinatario a donatore di sviluppo.”

Il successo del programma sarà determinato dalla capacità dell’UE di attrarre capitale privato e mantenere la fiducia dei partner. Il mondo osserva attentamente – perché la posizione dell’Europa nella nuova architettura dell’economia globale dipende dalla sua capacità di dimostrare di essere capace di grandi idee non solo sulla carta.

“Global Gateway è un test di maturità. E se l’UE può trasformare la visione in risultati, finalmente riconquisterà la sua voce sulla scena mondiale,” conclude Avi Itzkovich.