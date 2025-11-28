Sciopero 28 novembre: giornata difficile sul fronte dei trasporti e dei servizi pubblici: l’Italia si ferma per un nuovo sciopero generale che coinvolge numerosi settori, dai treni agli autobus, dalle metropolitane agli aerei, fino alla scuola e al mondo dell’informazione. L’adesione di diverse sigle sindacali rende particolarmente complessa la gestione della mobilità, con possibili disagi per milioni di cittadini

Sciopero 28 novembre: treni

Lo sciopero nel settore ferroviario, che interessa Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper e Italo, è iniziato alle 21 di ieri, giovedì 27, e durerà fino alle 21 di questa sera.

Possibili cancellazioni, ritardi e variazioni saranno all’ordine del giorno, anche al di fuori dell’orario ufficiale di agitazione, a causa degli effetti a cascata sul traffico ferroviario.

Per i treni regionali saranno garantiti i servizi nelle fasce di legge: 6:00 – 9:00 \ 18:00 – 21:00

Trenitalia invita i passeggeri a verificare la circolazione prima di recarsi in stazione. Informazioni sempre disponibili tramite:

App Trenitalia

Sezione Infomobilità su trenitalia.com

Numero verde gratuito 800 892 021

Biglietterie, uffici assistenza e self-service

Canali social del Gruppo FS

Sciopero 28 novembre: bus, metro e tram

Scioperano anche i lavoratori del trasporto pubblico locale: metro, bus e tram incroceranno le braccia in diverse città italiane.

Roma: Si prevedono forti disagi, con servizio garantito solo nelle fasce: Inizio servizio – 8:29\17:00 – 19:59

Milano: ATm comunica che il servizio sarà regolare.

In altre città italiane, orari e modalità di adesione possono variare a seconda delle aziende locali.

Sciopero 28 novembre: aerei

Anche il settore aereo si ferma oggi, con conseguenti disagi negli aeroporti. L’ENAC ha diffuso una nota che riepiloga i voli garantiti secondo la normativa vigente.

Sono garantiti:

Tutti i voli (inclusi charter) in partenza nelle fasce 7:00 – 10:00 e 18:00 – 21:00

e Tutti i voli charter da/per le isole autorizzati prima della proclamazione dello sciopero

I collegamenti con le isole con un’unica frequenza giornaliera

L’arrivo dei voli nazionali già in corso all’avvio dello sciopero

Le partenze dei voli programmati prima dell’inizio dello sciopero ma ritardati per cause non imputabili alle parti

L’arrivo degli internazionali con atterraggio previsto entro 30 minuti dall’inizio dello sciopero

Tutti i voli intercontinentali in arrivo e quelli in partenza dal territorio nazionale

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo sui siti delle compagnie

Scuola: adesione massiccia di sigle sindacali

Anche il mondo della scuola partecipa allo sciopero, con una larga coalizione di sindacati che coinvolge personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Tra le sigle aderenti:

Cub, ADL Varese, Cub Sur, Sgb, Sbm, Adl Cobas, Clap, Sial Cobas, Cobas, Cobas Scuola, Si Cobas, Usi – Unione Sindacale di Base, USB, USB PI, Fi-Si, Usi Cit, Flai Ts, oltre alle sigle Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Fisi, che hanno proclamato uno sciopero specifico per il comparto istruzione e ricerca.

Si prevedono quindi lezioni a rischio, con possibili sospensioni o riduzioni del servizio scolastico.

Stampa: giornalisti in sciopero per il contratto

Si ferma oggi anche il settore dell’informazione: i giornalisti scioperano per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto nel 2016.

La protesta coinvolge redazioni, collaboratori e personale tecnico-editoriale, con possibili ripercussioni su aggiornamenti, pubblicazioni e servizi informativi.