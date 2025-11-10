Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha recentemente annunciato con grande soddisfazione la firma nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 per il personale della scuola. Questo nuovo accordo porta con sé una serie di importanti novità per i docenti e il personale ATA, cercando di migliorare le condizioni economiche e professionali nel comparto dell’istruzione.

Il nuovo CCNL prevede, infatti, aumenti salariali significativi che andranno ad incidere direttamente sulle buste paga di chi lavora nella scuola, garantendo un riconoscimento economico concreto per l’impegno quotidiano degli insegnanti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Oltre a questi aumenti, sono previsti anche arretrati, che consentiranno di recuperare gli importi mancanti per gli anni precedenti. A questo si aggiungono tutte le nuove misure welfare. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale

Mercoledì 5 novembre 2025 è stato un giorno cruciale per il mondo dell’istruzione, con la firma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Istruzione e Ricerca 2022-2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha diffuso il comunicato ufficiale, celebrando un accordo che rappresenta un passo fondamentale verso la valorizzazione di tutto il personale scolastico!

Il Ministro Giuseppe Valditara ha definito questo contratto “un risultato storico”, evidenziando non solo gli aspetti economici, ma anche la continuità contrattuale che finalmente viene garantita. Per la prima volta, infatti, si è riusciti a evitare interruzioni tra un contratto e l’altro, creando così le basi per avviare in tempi rapidi il rinnovo del contratto 2025-2027.

Gli aumenti previsti per docenti e ATA

Previsti quindi aumenti in busta paga per docenti e personale ATA! A partire da questo accordo, i docenti vedranno un aumento medio di 150 euro al mese, mentre il personale ATA beneficerà di un incremento di 110 euro mensili. A questi aumenti si aggiungono gli incrementi previsti dal precedente rinnovo (2019-2021), portando così l’aumento complessivo a 416 euro lordi per gli insegnanti e 303 euro per il personale ATA.

Una delle novità principali riguarda anche il pagamento degli arretrati: con la firma del nuovo contratto, vengono sbloccati 1.948 euro per i docenti e 1.427 euro per il personale ATA, importi che, secondo il Ministro Valditara, potrebbero salire rispettivamente a circa 2.500 euro e 1.830 euro con il prossimo rinnovo del contratto 2025-2027.