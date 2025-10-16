Incentivi auto elettriche 2025: Scatterà martedì 22 ottobre alle ore 12:00 l’apertura dello sportello online per la presentazione delle domande relative ai nuovi incentivi per auto elettriche 2025. La misura, destinata a cittadini e microimprese, mira a favorire il rinnovo del parco veicoli circolante e a sostenere la transizione verso una mobilità a zero emissioni. L’intervento rientra tra le azioni previste dal Pnrr ed è finanziato con risorse europee, in coordinamento con gli investimenti per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica.

Incentivi auto elettriche 2025: Obiettivi della misura

L’obiettivo principale è quello di ridurre le emissioni inquinanti e incentivare la sostituzione dei veicoli più vecchi e inquinanti con modelli elettrici di nuova generazione, sia per uso privato che per attività commerciali leggere. Si tratta di un passo concreto verso una mobilità sostenibile, in linea con le strategie ambientali nazionali ed europee per la decarbonizzazione dei trasporti entro il 2035.

Come presentare la domanda

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato video tutorial dedicati per assistere i richiedenti nella compilazione delle domande, con percorsi distinti per persone fisiche e microimprese. I video illustrano nel dettaglio le modalità di accesso alla piattaforma e la corretta procedura da seguire per inoltrare la richiesta di contributo.

Le microimprese potranno inoltre accedere direttamente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Rna) per verificare in tempo reale il plafond residuo, in modo da garantire il rispetto del regime “de minimis” previsto dalla normativa europea.

Incentivi auto elettriche 2025: Aggiornamenti e canali ufficiali

Ulteriori informazioni, chiarimenti e aggiornamenti operativi saranno disponibili sui canali ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che fornirà anche supporto tecnico e assistenza agli utenti durante la fase di presentazione delle istanze. Con l’avvio delle richieste, entra nel vivo una delle misure chiave per la mobilità sostenibile in Italia nel 2025, destinata a incidere positivamente sia sull’ambiente che sull’economia del settore automotive.