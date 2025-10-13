Meteo Sicilia: siamo ormai nel pieno della stagione autunnale ma l’inizio di questa nuova settimana di ottobre si preannuncia all’insegna di cieli soleggiati e temperature miti, con picchi in diverse località regione che ha supereranno i 25 gradi. Il clima resta ancora piacevole per poter trascorrere delle piacevoli giornate all’aperto. Si preannuncia anche un peggioramento a metà settimana. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, lunedì 13 ottobre 2025

Durante la giornata odierna, lunedì 13 ottobre, si presenteranno cieli sereni su gran parte della Sicilia o al massimo poco nuvolosi. Tra le città più calde figurano: Siracusa, con una massima di 25 gradi e una minima di 15 gradi durante le ore serali notturne. A seguire le città di Caltanissetta, con una massima di 24 prati e una minima di 12 gradi e la città di Palermo con una massima di 24 gradi e una minima di 18 gradi. Temperature miti e piacevoli anche nella nostra città di Catania, dove durante la giornata di oggi il cielo si presenterà poco nuvoloso e con temperature che sfioreranno i 24 e minime ben 18 gradi durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, martedì 14 ottobre 2025

Durante la giornata di martedì, la pressione risulterà meno salda su tutto il territorio regionale. Di conseguenza i cieli risulteranno più coperti e meno sereni. Si preannunciano infatti nubi sparse su tutto il territorio regionale, eccezioni le città di Enna, dove durante l’arco della giornata vi saranno tratti foschia, e la città di Trapani, dove saranno previste delle piogge e delle schiarite. Nonostante ciò le temperature rimarranno alte su quasi tutta la Sicilia. Tra le città più calde troviamo Siracusa, con una massima di 25 gradi e una minima di 16 gradi. A seguire le città di Palermo, con una massima di 24 gradi e una minima di 17 gradi e la nostra città di Catania, con una massima di 24 gradi e una minima di 16 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 15 ottobre 2025

Le previsioni meteo peggioreranno per la giornata di mercoledì 15 ottobre! Saranno infatti previste piogge e schiarite in tutti i capoluoghi della Regione Sicilia. Uniche eccezioni le città di Ragusa e Trapani, dove il cielo si presenterà soleggiato o al massimo poco nuvoloso. Nonostante ciò, non vi sarà un brusco calo delle temperature: Siracusa e Catania si riconfermano le città più calde con massime di 24 gradi e minime di 17 gradi.