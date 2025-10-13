Carta nuovi nati: è ancora possibile richiedere la carta per i nuovi nati! Si tratta di un bonus una tantum del valore di 1.000 euro dedicato a supportare tutte le famiglie nell’acquisto di beni e servizi essenziali per i neonati. In arrivo anche un’importante novità: il governo ha confermato che questa misura sarà attiva anche nel 2026. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Carta nuovi nati, come ottenere l’incentivo

Ogni famiglia avrà a disposizione diverse modalità per poter ritirare i 1.000 euro previsti:

online tramite il portale INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS;

utilizzando l’app INPS Mobile, selezionando la funzione “Bonus Nuovi Nati”;

tramite il Contact Center chiamando il numero 803164 da telefono fisso o il 06 164164 da cellulare.

In alternativa, ci si potrà rivolgere ad un istituto di patronato. Inoltre, si ricorda che potranno presentare domanda anche solo uno dei genitori, in caso in cui:

i genitori non convivano, il bonus potrà essere richiesto da chi vive con il bambino;

se il genitore è incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

Carta nuovi nati, gli importi destinati

L’incentivo sarà depositato in una carta prepagata, destinata a tutte le famiglie con figli nati, adottati o affidati nel 2025. Tale carta prepagata potrà essere poi utilizzata per acquistare tutti i beni e servizi essenziali per il neonati, come pannolini, latte artificiale, prodotti per la cura del neonato, abbigliamento e altri articoli di prima necessità. Si tratta di un vero e proprio bonus compatibile anche con l’assegno unico universale figli.

Questa nuova misura rappresenta un’importante strumento di supporto per tutte le famiglie contribuendo ad alleggerire i costi iniziali legati all’arrivo di un figlio.

Carta nuovi nati, i tempi predisposti

La carta dedicata ai nuovi nati è già attiva per il 2025 e sarà rinnovata anche per tutto l’arco del 2026! Si ricorda, che per poter ottenere il beneficio la domanda dovrà essere inviata entro 120 giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’affitto del bambino. In caso di adozione per poter richiedere il supporto economico è necessario che il figlio sia ancora minorenne al momento della richiesta.

Si attende il nuovo bando relativo all’anno 2026 per eventuali modifiche o novità!