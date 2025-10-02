Scadranno alle 23.59 di martedì 7 ottobre 2025 i termini per esprimere la propria preferenza nell’ambito della Democrazia Partecipata 2025, l’iniziativa promossa dal Comune di Catania che consente ai cittadini di contribuire direttamente alle decisioni di interesse collettivo. L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo regionale e rappresenta un’occasione unica per incidere concretamente sulla vita della comunità, scegliendo quali progetti meritino il finanziamento comunale.

Come votare e chi può partecipare

Possono votare tutti i residenti che abbiano compiuto almeno 16 anni. La procedura è semplice e flessibile: è possibile esprimere il voto tramite la piattaforma online “Catania Semplice”, accedendo con credenziali SPID o CIE, oppure recandosi direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Palazzo degli Elefanti durante gli orari di apertura. All’interno della piattaforma digitale o presso l’URP, i cittadini possono consultare nel dettaglio i dodici progetti ammessi alla votazione, così da poter scegliere consapevolmente la propria preferenza.

I progetti e le risorse disponibili

I dodici progetti selezionati dalla commissione di valutazione spaziano in diversi ambiti: ambiente, cultura, rigenerazione urbana e sostegno ai giovani. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a circa 200 mila euro e saranno destinate ai progetti più votati dai cittadini. L’attuazione delle iniziative sarà gestita dal Comune, che procederà con procedure di evidenza pubblica per garantire trasparenza e correttezza. Questa modalità di partecipazione diretta consente ai cittadini non solo di esprimere una preferenza, ma anche di sentirsi parte attiva nel processo decisionale e nella crescita della comunità catanese.