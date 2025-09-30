Boom di iscrizioni presso le università telematiche! Secondo i dati raccolti, nel primo semestre del 2025, l’iscrizione ai corsi di laurea online hanno segnato un incremento del +51% rispetto al 2024 e addirittura del +113% sul 2023.

Sempre più giovani preferiscono le lauree online

Dagli studi effettuati da Atenei Online, il cambiamento sembrerebbe interessare soprattutto i più giovani. La presenza gli studenti under 25 segna un incremento del +78% in un solo anno, raggiungendo il 34,5% dell’intera popolazione universitaria telematica. Si stima quindi che più di uno studente su tre oggi sceglie la formazione a distanza. In parallelo si osserva anche una crescita tra gli studenti over 56, che aumentano dell’89,2% rispetto al 2024.

“La crescita di interessati che anno dopo anno si affidano al nostro servizio per ricevere un orientamento gratuito e personalizzato è la prova che gli atenei digitali hanno conquistato la piena fiducia degli studenti, specialmente dei più giovani: non è un caso che gli iscritti under 25 siano aumentati del 78%. Dalla nostra analisi emerge un costante abbassamento dell’età media, a dimostrazione che l’istruzione a distanza è oggi percepita come una solida opzione formativa”, spiega Matteo Monari, fondatore di AteneiOnline. “Il successo di questo modello risiede nella sua capacità di adattarsi alla vita delle persone, e non viceversa. La formazione a distanza è una soluzione che permette ad esempio di portare avanti impegni lavorativi e familiari senza dover mettere da parte la propria formazione”.

Le scelte degli studenti

Dall’analisi condotta emerge una forte preferenza per tutti i corsi di laurea legati al lavoro e all’innovazione.Tra le facoltà con più iscritti si ha quella di Psicologia, che guida alla classifica con il 18,11% di nuovi iscrizioni. Sul podio, al secondo posto, la facoltà di Ingegneria con un trend di 16,5% di iscrizioni. Infine, al terzo posto, la facoltà di Economia con 12,9%. Accanto ai corsi principali, crescono gli interessi per percorsi più pratici e professionali, come Scienze Motorie, Criminologia, Moda e Design. In particolare, l’Intelligenza Artificiale sta attirando sempre più attenzione: le richieste di informazioni su questi corsi sono aumentate del +238% rispetto al 2024 e risultano decuplicate rispetto al 2023, segnando una vera e propria impennata. Sempre più iscritti ai corsi di Digital Marketing, Data Science, Cybersecurity, Programmazione e Gestione dei Droni, con un aumento pari al +100,7%!