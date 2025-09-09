Il nodo della residenza lontana dal luogo di lavoro resta uno dei principali ostacoli alla stabilizzazione dei docenti. Come riportato da Orizzonte Scuola, molti insegnanti, pur avendo ottenuto il posto di ruolo, rinunciano a causa dei costi legati agli affitti e alle spese di trasferimento, soprattutto quando la sede si trova in città distanti dalla propria regione di origine.

Valditara: “Inclusi i docenti nel Piano Casa”

Per affrontare questa emergenza, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato al Tg1 una novità significativa: “Abbiamo deciso, con il ministro Salvini, di inserire nel Piano Casa anche il personale della scuola, in modo da poter garantire dei benefit importanti a quei docenti che vorranno trasferirsi nelle regioni del Nord“. Una scelta che punta non solo a contenere il fenomeno delle rinunce alle immissioni in ruolo, ma anche a rendere più attrattivi quei territori in cui la carenza cronica di insegnanti rischia di compromettere l’avvio regolare dell’anno scolastico.

Risorse e obiettivi del Piano Casa

Il Piano Casa, come ricorda Orizzonte Scuola, ha l’obiettivo di ampliare l’offerta di abitazioni a prezzi calmierati per sostenere specifiche categorie, in primis giovani coppie e famiglie numerose. La dotazione iniziale prevista dal piano dovrebbe ammontare a circa 660 milioni di euro, una cifra ritenuta insufficiente dagli operatori del settore, che stimano invece un fabbisogno complessivo di circa 15 miliardi. Per incrementare le risorse, il governo punta a fondi europei come InvestEU, ai prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, al ricorso a un Fondo rotativo per l’abitare sostenibile e a un nuovo fondo presso il Mit, che dovrebbe mettere a frutto anche le risorse residue del Pnrr, ma anche alla creazione di nuovi strumenti finanziari, coinvolgendo anche casse di previdenza e fondazioni. L’obiettivo dichiarato è arrivare a “decine di migliaia di abitazioni a prezzi calmierati”, con un impatto diretto sul disagio abitativo che pesa soprattutto sulle grandi città italiane.

La questione abitativa e la scuola

Secondo l’Ance, circa 10 milioni di famiglie italiane con redditi inferiori ai 24 mila euro annui non riescono ad acquistare una casa. Nei grandi centri come Milano, Roma e Napoli, ma anche a Firenze e Venezia, i costi degli affitti e dei mutui pesano in maniera sproporzionata sul bilancio familiare: in alcuni casi oltre la metà del reddito disponibile, mentre per i nuclei più fragili si arriva a destinare ai canoni anche due terzi delle entrate. A complicare ulteriormente il quadro c’è la scarsità di edilizia sociale pubblica, che in Italia rappresenta appena il 3,8% del patrimonio immobiliare, contro il 16% della Francia e il 29% dell’Olanda.

In questo contesto, la scelta del governo di includere i docenti nel Piano Casa assume un significato particolare. Come evidenziato da Orizzonte Scuola, il personale scolastico che si sposta soprattutto verso il Nord è tra le categorie più colpite dal caro-affitti: i costi elevati rendono spesso insostenibile il trasferimento, con la conseguenza di rinunce al ruolo e cattedre vacanti. Offrire agli insegnanti alloggi a prezzi calmierati, sul modello già sperimentato a Castelfranco Veneto, potrebbe quindi rappresentare un passo concreto per garantire stabilità al corpo docente, favorire la continuità didattica e rendere più attrattivi quei territori dove la carenza di organico è storica. Si tratta di una misura che, se attuata con risorse adeguate, potrebbe trasformarsi in un punto di svolta non solo per la scuola, ma per l’intero equilibrio sociale delle comunità locali.