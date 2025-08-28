Supplenze docenti 2025/26: Anche per l’anno scolastico Supplenze docenti 2025/26 saranno caratterizzate da contratti “fino all’avente diritto”. Questo perché alcuni posti risultano accantonati per i vincitori del concorso PNRR2, le cui graduatorie verranno pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2025. In attesa dell’assegnazione definitiva, questi posti vengono coperti tramite supplenze temporanee da graduatorie di istituto.
Quali sono i posti accantonati
Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato l’elenco dei posti accantonati, ovvero quelli destinati ai vincitori di concorso ma che, fino alla loro individuazione, possono essere assegnati tramite supplenze a tempo determinato. Si tratta di cattedre vacanti che, per non rimanere scoperte, vengono affidate a supplenti con contratto fino al 31 dicembre 2025, salvo arrivo anticipato dell’avente diritto.
La gestione dei contratti a tempo determinato
I posti accantonati coperti tramite Supplenze docenti 2025/26 sono assegnati con contratto N11, ovvero supplenza fino al termine delle attività didattiche. Sul sistema informativo scolastico questi contratti vengono contrassegnati con la dicitura “applicazione D.L. 45/2025”.
Le principali caratteristiche sono:
- scadenza al 31 dicembre 2025;
- clausola di risoluzione automatica in caso di arrivo del vincitore del concorso;
- per le cattedre orario esterne (COE), l’assegnazione avviene tramite la sede principale.
Continuità didattica e proroga dei contratti
Se entro il 31 dicembre 2025 il vincitore di concorso non dovesse prendere servizio, i contratti dei supplenti si trasformano automaticamente al 30 giugno 2026. Questa proroga garantisce la continuità didattica e permette di evitare cambiamenti improvvisi a metà anno.
In questi casi, il contratto viene prorogato con la caratterizzazione “conferma nomine in attesa avente titolo ex D.L. 45/25”, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Quando il vincitore non arriva
Il mancato arrivo del vincitore di concorso entro il 31 dicembre può avvenire per diversi motivi:
- mancata pubblicazione delle graduatorie entro il 10 dicembre;
- conferma del vincitore su una supplenza già in corso nella stessa regione e classe di concorso;
- conferma del vincitore su un contratto già stipulato sino ad avente titolo.
In tutte queste situazioni, il supplente in servizio continua il proprio incarico fino al 30 giugno.
Assegnazione delle supplenze e tempistiche
Le Supplenze docenti 2025/26 su posti accantonati potrebbero essere assegnate già nelle prossime settimane, così da garantire la presenza dei docenti fin dal primo giorno di scuola. Tuttavia, non è raro che i dirigenti scolastici attendano i primi giorni di avvio delle lezioni – spesso con orari ridotti – per procedere alle convocazioni.