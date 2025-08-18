A partire dall’8 agosto e fino alla fine di ottobre, gli spazi dello storico Consorzio Acque Santa Tecla di Acireale diventano teatro di un’esposizione che unisce arte e scienza. Le installazioni, le opere pittoriche e visive di diversi artisti dialogano con l’ambiente circostante, grazie anche al contributo di vulcanologi e geologi. Un percorso espositivo che esplora il rapporto tra l’Etna, il paesaggio e la natura, offrendo una riflessione condivisa sul continuo mutamento del territorio vulcanico

All’inaugurazione è intervenuto il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, che ha sottolineato la valenza del progetto di Basaltika, dichiarando: “d’accordo con il presidente D’Agata, si proverà a trasformare il Consorzio in centro culturale, spazio dedicato alla cultura, alla conoscenza dell’Etna e del territorio, della sua storia e del ruolo fondamentale che ha l’agricoltura per l’economia della zona e, in generale, per il pianeta”.

Gli artisti e le opere presentate

Sono sette gli artisti coinvolti nel progetto espositivo, chiamati a interagire con il territorio dove acqua e fuoco diventano elementi centrali di riflessione e connessione con il luogo. Tra gli artisti presenti figurano nomi come quello di Carmen Cardillo, Roberto Ghezzi, Giuseppe La Spada, Filippo La Vaccara, Giuseppe Livio, Maurizio Pometti e Samantha Torrisi.

Le loro opere propongono una lettura dell’Etna contemporanea. Una fusione tra arte e ricerca scientifica, dando voce alle molteplici sfaccettature del vulcano: non solo forza esplosiva, lava e cenere, ma anche simbolo di fertilità e vita, come una “Grande Madre” che dona acqua e suolo ricco. A supporto scientifico del progetto, partecipano l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, che collaborano per offrire una narrazione completa e multidisciplinare del vulcano.

La nuova mostra “Nel Divenire: identità tra vulcano e acqua” sarà completamente gratuita e visitabile dal venerdì alla domenica, dalle 18.00 alle 21.00.