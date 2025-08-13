Catania si prepara a rendere omaggio a Sant’Agata anche nella sua edizione estiva, in programma venerdì 16 agosto, con un ricco calendario di appuntamenti che unisce fede, tradizione e devozione popolare.

La giornata si aprirà alle 7:30 nella cappella di Sant’Agata con l’esposizione dell’insigne reliquia del Velo e la celebrazione della Santa Messa. Seguirà, alle 10:00, una nuova funzione religiosa. Nel pomeriggio, alle 17:30, è prevista la recita del Rosario animata dal gruppo “Amici del Rosario”, mentre alle 18:00 si terrà la Santa Messa solenne presieduta dal Parroco della Cattedrale.

Momento culminante sarà la processione del Velo di Sant’Agata, con partenza alle 19:00 da piazza Duomo e un itinerario che toccherà via Vittorio Emanuele, piazza San Placido, via Porticello, via Dusmet, Porta Uzeda e nuovamente piazza Duomo. Previsti due momenti significativi: l’omaggio dell’associazione “Sant’Agata in Cattedrale” davanti alla chiesa di San Placido e, in via Dusmet, una sosta di preghiera presso la “fontanella di Sant’Agata”, guidata da P. Francesco La Vecchia OP, Priore dei Domenicani di Catania e Vicario foraneo.

Una giornata che rinnova il legame profondo tra la città e la sua Patrona, in un abbraccio di fede e tradizione che unisce residenti e visitatori.