Bonus nuovi nati 2025: Il bonus nuovi nati 2025 è un contributo economico una tantum da 1.000 euro introdotto con la Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), per sostenere le famiglie in occasione della nascita, adozione o affidamento preadottivo di un minore. La misura, promossa dal governo come incentivo alla natalità, è destinata ai nuclei familiari che abbiano accolto un bambino a partire dal 1° gennaio 2025.

La finalità è duplice: incentivare la natalità in Italia, dove il tasso di nascite continua a diminuire, e supportare le famiglie nelle prime spese legate all’arrivo di un nuovo componente.

Nuove scadenze: più tempo per richiedere il bonus nuovi nati 2025

Con il messaggio INPS n. 2345/2025, è stato stabilito un allungamento dei termini per richiedere il bonus: il tempo disponibile passa da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). Questa modifica mira a rendere la misura più accessibile e a ridurre i disagi causati dalle tempistiche inizialmente più ristrette.

In particolare, per gli eventi avvenuti tra il 1° gennaio e il 24 maggio 2025, è ora prevista una finestra straordinaria che consente di inoltrare la richiesta fino al 22 settembre 2025. Un’opportunità da non perdere per chi non ha ancora presentato domanda.

Requisiti e modalità di accesso: come fare domanda

Possono accedere al bonus nuovi nati 2025:

Cittadini italiani o comunitari residenti in Italia;

Familiari di cittadini UE;

Cittadini extra-UE in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o di altri titoli validi (protezione internazionale, status di rifugiato o apolide);

Titolari di ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 40.000 euro annui.

È necessario mantenere la residenza in Italia dalla data dell’evento fino alla presentazione della domanda. In caso di più figli, deve essere inviata una domanda per ciascun minore.

Per inoltrare la richiesta:

Accedere al portale INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS;

Utilizzare la sezione “Bonus nuovi nati” (anche tramite App INPS Mobile);

Oppure rivolgersi a un patronato o contattare il Contact Center INPS.

Le domande verranno processate in ordine cronologico fino a esaurimento fondi. In caso di richieste eccedenti, l’INPS potrà applicare una riduzione proporzionale degli importi.

Bonus nuovi nati 2025: Un sostegno concreto per le famiglie

Il bonus nuovi nati 2025 si configura come una misura concreta per favorire la natalità e l’accoglienza familiare, offrendo un contributo economico in un momento delicato della vita dei genitori. Con le nuove scadenze e l’ampliamento dei criteri, l’accesso al beneficio diventa più semplice, ma è importante rispettare i tempi e i requisiti previsti per non perdere l’opportunità.