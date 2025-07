Bonus anziani 2025: Il Bonus anziani 2025, introdotto dal Decreto Anziani (D.Lgs. 29/2024), è una misura economica destinata a sostenere gli over 80 in condizione di grave fragilità. Per il biennio 2025–2026, l’INPS erogherà un contributo mensile di 850 euro, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento per i soggetti non autosufficienti. Il beneficio ha lo scopo di favorire la permanenza degli anziani al proprio domicilio, garantendo loro assistenza continuativa attraverso personale qualificato o servizi professionali.

A chi spetta il bonus anziani 2025: i requisiti

L’accesso al bonus anziani 2025 è subordinato al possesso di specifici requisiti:

Età anagrafica di almeno 80 anni;

Reddito ISEE inferiore a 6.000 euro;

Gravissimo bisogno assistenziale, certificato dai criteri INPS;

Titolarità dell’indennità di accompagnamento.

La misura è pensata per intercettare esclusivamente le fasce più fragili della popolazione anziana. È importante ricordare che l’utilizzo improprio del contributo può comportare la revoca del beneficio e la restituzione delle somme percepite.

Come può essere utilizzato l’assegno

L’importo mensile di 850 euro può essere speso esclusivamente per pagare badanti regolarmente assunte o per acquistare servizi di assistenza da imprese o professionisti qualificati nel settore socio-assistenziale. Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, non è pignorabile e rappresenta un sostegno integrativo all’indennità di accompagnamento.

Domanda online e piattaforma INPS

La richiesta del Bonus anziani 2025 deve essere presentata online tramite il portale INPS, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Il sistema, aggiornato con nuove funzionalità dal messaggio INPS n. 2193 dell’8 luglio 2025, prevede una procedura semplificata grazie a un questionario guidato che valuta il bisogno assistenziale e raccoglie i dati familiari.

Tra le sezioni da compilare:

Numero dei componenti del nucleo familiare;

Presenza di altri disabili nel nucleo;

Età automatica dei componenti;

Informazioni sui servizi di assistenza esterni (per nuclei composti solo da ultrasettantenni).

Bonus anziani 2025: Documenti da allegare

Per ottenere il bonus è necessario allegare documentazione giustificativa delle spese, tra cui:

Contratti e buste paga del personale assunto;

Fatture per servizi acquistati;

Dichiarazioni che attestino l’uso esclusivo del bonus per assistenza.

Tutto il materiale deve essere caricato direttamente sulla piattaforma INPS al momento della domanda. Questo garantisce trasparenza e un controllo efficace sulla destinazione delle risorse pubbliche.