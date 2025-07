Nel corso della mattinata di ieri, il Prefetto Pietro Signoriello, in rappresentanza della direzione centrale del fondo edifici di culto del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, l’Ingegnere Finocchiaro per il comune di Catania e il sovrintendente per i beni culturali e ambientali di Catania, dottoressa Ida Buttitta si sono incontrati al Palazzo del Governo per importanti novità riguardanti la chiesa di San Nicolò l’Arena. È stato, infatti, sottoscritto un accordo di collaborazione per effettuare degli interventi di manutenzione, di recupero e di restauro conservativo.

Grazie al Fondo Edifici di Culto di 816mila euro, finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla chiesa di San Nicolò l’Arena verranno effettuati interventi riguardanti il risanamento di porzione della copertura e di drenaggio acque e restauro di due cappelle e della sacrestia del complesso monumentale. La soprintendenza svolgerà un ruolo fondamentale, garantendo il coordinamento tecnico scientifico dei lavori.

L’accordo firmato testimonia, ancora una volta, la sinergia inter-istituzionale atta al recupero del patrimonio ecclesiastico di proprietà del Fec, ma anche ad assicurare l’ottimale e tempestivo impiego delle risorse stanziate nel Pnrr per finalità che favoriscono, nel loro insieme, la valorizzazione del territorio.