Come di consueto, Almalaurea ha reso pubblico il report annuale relativo al profilo degli studenti universitari e ai tempi medi di conseguimento del titolo di studio. Dai dati relativi all’anno accademico 2024 dell’Università degli Studi di Catania emerge che, su 5.912 laureati, ben 5.315 hanno compilato il questionario Almalaurea, raggiungendo così un tasso di partecipazione del 89,9%.

L’analisi condotta all’interno degli atenei dell’Università di Catania su studenti già laureati ha permesso di elaborare un report dettagliato sul loro profilo. In particolare, il documento fornisce informazioni su chi sono i laureati e su quanto tempo hanno impiegato per completare sia il percorso triennale che quello magistrale. Di seguito tutti i dati raccolti a riguardo.

Profilo anagrafico dei laureati Unict

Dai dati raccolti da Almalaurea si attesta che presso l’Università di Catania solo il 24,8% dei laureati ha ottenuto il titolo prima di compiere 23 anni, mentre il 28,5% lo ha conseguito tra i 23 e i 24 anni. Il 21,8% si è laureato tra i 25 e i 26 anni e il restante 24,9% ha concluso il percorso accademico a 27 anni o più. Di conseguenza l’età media alla laurea risulta pari a 26 anni. Tra i laureati, le donne rappresentano la maggioranza con il 59,8%, contro il 40,2% degli uomini.

Contesto familiare e diplomi conseguiti

Dall’analisi Almalaurea sull’origine sociale dei laureati dell’Università di Catania emerge che la maggior parte proviene da contesti familiari in cui i genitori non possiedono un titolo di studio universitario. In particolare, il 72,9% degli studenti dichiara che nessuno dei genitori è laureato, mentre solo il 26,4% ha almeno un genitore con laurea. Per quanto riguarda il titolo di studio dei genitori, il 47,5% ha almeno un genitore con un diploma di scuola secondaria superiore, mentre il 25,4% proviene da famiglie con qualifica professionale, titolo di studio inferiore o nessun titolo.

Inoltre, analizzando il background culturale desti studenti catanesi, si evince come la grande maggioranza dei laureati dell’Università di Catania abbia conseguito un diploma liceale, si tratta del 79,6%, di questi i circa un 40% ha frequentato un liceo scientifico. Seguono i diplomati degli istituti tecnici, che rappresentano il 16,3%, mentre solo il 2,6% proviene da un istituto professionale. Si ha anche una piccola percentuale, pari all’1,5%, di studenti che ha conseguito un titolo di studio estero. Il voto medio di diploma registrato tra i laureati è pari a 86,8 su 100.

Tra studenti regolari e fuori corso

Per quanto concerne l’età in cui ci si immatricola, circa un 75,5% degli studenti si iscrive all’università subito dopo il diploma o con un ritardi di massimo 1 anno. Dall’altra parte un 24,3% accumula un ritardo di due o più anni prima di iniziare il proprio percorso accademico. Tra gli intervistati si attesta che in termini di rendimento, il punteggio medio degli esami sostenuti si attesta a 26,4 su 30, dimostrando un buon livello di preparazione, con una media di voto di laurea del 105 su 110.

Analizzando la regolarità negli studi tra gli studenti si evince come il 50,6% abbia completato il percorso entro i tempi previsti. Il 23,4% si è laureato con un solo anno di ritardo, mentre il 10,4% ha accumulato due anni fuori corso. Solo un 5,8% ha superato i tre anni fuori corso. A tal proposito si può dichiarare che la durata media degli studi è di circa 4,4 anni, con un ritardo, in alcuni casi, di 1,4 anni.

Le varie prospettive di studio

Tra gli intervistati circa un 76,3% degli studenti intende proseguire gli studi dopo aver conseguito il titolo. Di questi, il 45,4% sceglie di iscriversi a una laurea magistrale biennale, mentre il 5,3% punta al dottorato di ricerca. Altri percorsi scelti includono la scuola di specializzazione post-laurea (4,8%) e i master universitari (9,4%). Al contrario, il il proprio percorso formativo dopo la laurea.