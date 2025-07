Per l’anno accademico 2025/26, Unict offre 51 corsi di laurea triennale (L) e 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU, durata 5 o 6 anni), la maggior parte dei quali ad accesso libero.

Requisiti

Per immatricolarsi sono richiesti:

diploma di scuola secondaria superiore / altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (consulta la sezione studenti internazionali)

di scuola secondaria superiore / altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (consulta la sezione studenti internazionali) adeguata preparazione iniziale

Ammissioni

Le immatricolazioni saranno aperte dal 17 giugno al 30 settembre 2025.

Per potersi “immatricolare” (cioè per iscriversi per la prima volta) occorre prima verificare se il corso prescelto è a “numero programmato” (locale o nazionale) oppure a numero “NON programmato” (cioè ad accesso libero) e seguire le procedure di ammissione specificate per ciascuna tipologia di corso.

Se il corso prescelto è a numero programmato NAZIONALE vuol dire che è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. L’accesso a questi corsi è consentito esclusivamente dopo il superamento di una prova di ammissione selettiva. L’immatricolazione è consentita pertanto solo a chi supera la prova e si colloca in graduatoria in posizione utile.

Per l’anno accademico 2025/26 i corsi ad accesso programmato nazionale sono:

Medicina e Chirurgia [bando]

[bando] Odontoiatria e Protesi dentaria [bando]

[bando] Architettura [bando]

[bando] Ingegneria edile e Architettura [bando]

[bando] Medicine and Surgery [bando presto online]

Scienze della Formazione primaria [bando presto online]

Professioni sanitarie [bando presto online]

In caso di DSA e disabilità

I/le candidati/e con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento possono beneficiare, durante lo svolgimento delle prove di ammissione, di ausili e misure compensative che vanno richieste esplicitamente in fase di compilazione della domanda di partecipazione.

Procedure dettagliate presto online nella sezione “Bandi, gare e concorsi” del sito unict.it > Accesso programmato.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manifesto degli Studi 2025/26.