Per l’anno accademico 2025/26, Unict offre 51 corsi di laurea triennale (L) e 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU, durata 5 o 6 anni), la maggior parte dei quali ad accesso libero.

Requisiti

Per immatricolarsi sono richiesti:

diploma di scuola secondaria superiore / altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (consulta la sezione studenti internazionali)

Ammissioni

Le immatricolazioni saranno aperte dal 17 giugno al 30 settembre 2025.

Per potersi “immatricolare” (cioè per iscriversi per la prima volta) occorre prima verificare se il corso prescelto è a “numero programmato” (locale o nazionale) oppure a numero “NON programmato” (cioè ad accesso libero) e seguire le procedure di ammissione specificate per ciascuna tipologia di corso.

Se il corso prescelto è a numero NON programmato (cioè ad accesso libero) la procedura consente di presentare la domanda di immatricolazione e pagare la quota fissa dal 17 giugno al 30 settembre 2025.

Immatricolazione

Collegati al Portale Studenti_Smart Edu

Accedi con Spid/CIE oppure Registrati inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale

Per procedere con la Domanda di IMMATRICOLAZIONE:

Dalla pagina personale vai alla voce “ Procedure di Ammissione “

“ Dal menu “Triennali e magistrali a ciclo unico a numero non programmato” scegli la voce “ Domanda di Immatricolazione “

“ Seleziona il corso di tuo interesse, inserisci tutti i dati richiesti e conferma la domanda

Effettua il pagamento della quota fissa di 156 euro (menu “Tasse e contributi”)

Procedure dettagliate presto online nella sezione “Bandi, gare e concorsi” del sito unict.it > Accesso libero

Per ulteriori informazioni consulta il Manifesto degli studi 2024/26 dell’Università di Catania.