Esenzione IMU 2025: Con l’avvicinarsi della scadenza del 16 giugno 2025 per il pagamento della prima rata dell’IMU, è importante fare chiarezza su un tema che riguarda molti contribuenti: l’Esenzione IMU 2025. In quali casi si può beneficiare dell’esonero dal versamento? E quando è necessario presentare la dichiarazione IMU obbligatoria?

Cos’è l’IMU e chi deve pagarla nel 2025

L’IMU, o Imposta Municipale Propria, è dovuta da chi possiede immobili diversi dall’abitazione principale. Non si paga sull’abitazione principale salvo che si tratti di immobili di lusso, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questi casi, l’IMU è dovuta anche sulla prima casa.

Le scadenze per il pagamento dell’IMU nel 2025 sono:

16 giugno 2025 (prima rata o acconto)

16 dicembre 2025 (seconda rata o saldo

Esenzione IMU 2025: i casi previsti dalla legge

L’Esenzione IMU 2025 è prevista in alcuni casi specifici, ma non sempre automatica: in diverse situazioni, è necessario presentare una dichiarazione IMU per ottenere l’esonero.

Quando spetta l’esenzione IMU 2025:

Secondo le indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), hanno diritto all’esenzione IMU, se dichiarati correttamente, i seguenti immobili:

Fabbricati “merce” : immobili costruiti da imprese edilizie e destinati alla vendita (non locati).

Alloggi sociali : definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

Alloggi delle forze armate: abitazioni del personale in servizio presso Forze armate, polizia o militari.

Attenzione: per godere dell’esenzione IMU 2025 in questi casi, è obbligatoria la dichiarazione IMU.

Invece, non serve presentare alcuna dichiarazione per beneficiare dell’esenzione IMU sulla prima casa non di lusso, che resta automaticamente esclusa dall’imposta.

Fabbricati “merce”: cosa sono

Una delle categorie più rilevanti è quella dei fabbricati merce. Si tratta di immobili costruiti dalle imprese costruttrici e destinati alla vendita, a condizione che non siano locati. L’esenzione è stata introdotta con la legge 160/2019, ma è operativa dal 2022.

Dichiarazione IMU obbligatoria: quando e come presentarla

Per usufruire dell’esenzione IMU 2025 nei casi previsti, è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:

è iniziato il possesso dell’immobile,

oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini IMU.

Come si presenta la dichiarazione IMU?

La dichiarazione va presentata al Comune dove si trova l’immobile, utilizzando i modelli ufficiali scaricabili dal sito del Comune stesso o disponibili presso gli uffici comunali.

Modalità di presentazione:

Consegna a mano (richiedere il protocollo)

Raccomandata A/R

PEC (posta elettronica certificata)

L’Esenzione IMU 2025 rappresenta una possibilità concreta di risparmio per alcune categorie di contribuenti, ma è fondamentale rispettare le tempistiche e conoscere quando è necessaria la dichiarazione. In caso di dubbio, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio Comune di riferimento o a un consulente fiscale per evitare errori che potrebbero comportare sanzioni.