Meteo Sicilia: un weekend che non lascia ancora spazio a un sapore d’estate nell’Isola, quello in procinto di iniziare che sarà caratterizzato da nubi sparse, qualche pioggia e cielo coperto. Ma domenica miglioramento in arrivo. Ecco quali sono le previsioni, più nel dettaglio.

Meteo Sicilia: venerdì 23 maggio

Giornata odierna all’insegna dell’instabilità con, da un lato, temperature alte in alcune province ma dall’altro cielo caratterizzato da nubi sparse e qualche precipitazione. Spiccano Siracusa, Ragusa e Agrigento con una temperatura massima di 29 gradi, province più calde della Sicilia. A Catania si raggiungerà, invece, una temperatura massima di 27 gradi. Lo scenario, tuttavia, vede pioggia e schiarite in tutte le province, specie in tarda mattinata. Venti moderati ovunque.

Meteo Sicilia: sabato 24 maggio

Quasi sulla stessa linea del venerdì la giornata di sabato 24 maggio. Si registra, tuttavia, un sensibile calo delle temperature, con Catania che sarà la più calda, la cui massima registrerà 24 gradi. Cielo coperto ad Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo, con possibilità di precipitazioni. Venti deboli o moderati in tutte le province.

Meteo Sicilia: domenica 25 maggio

Miglioramento previsto per domenica, con cielo sereno in tutta la Sicilia e temperature che tornano ad aumentare rispetto alla giornata precedente di sabato. Agrigento sarà la provincia più calda, con una temperatura massima di 25 gradi, seguono Siracusa e Catania con 24. Nel capoluogo etneo, cielo coperto alle prime ore del mattino e qualche nuvola sparsa nelle ore successive. Nessun rischio di precipitazioni, con nuvole che abbandoneranno il cielo di Catania già a partire dalle ore 14. I venti saranno moderati ma attenzione alla provincia di Messina, in cui saranno più forti.

Situazione sempre stabile, dunque, in linea con le temperature primaverili ma gli aumenti sono in arrivo, già a partire dalla prossima settimana. Una prima previsione di inizio giugno vede, invece, temperature massime a ridosso dei 30 gradi che potrebbero dare un primo assaggio di stagione estiva.