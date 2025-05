Carta del docente 2025: Per l’anno scolastico 2025/2026, il governo intende estendere la Carta del Docente anche ai precari con contratto a tempo determinato. È quanto emerge da un emendamento presentato durante l’esame per la conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025.

Il contributo, confermato nell’importo base di 500 euro, potrebbe finalmente essere riconosciuto anche ai docenti con incarico fino al 30 giugno o 31 agosto. Un cambiamento atteso da anni e definito “storico” dai sindacati di categoria.

Bonus non fisso e assegnazione annuale

Secondo il nuovo testo, non solo la platea dei beneficiari sarà allargata, ma anche i criteri e l’importo del bonus potranno variare ogni anno, a seconda delle risorse disponibili. Sarà un decreto congiunto del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del MEF a stabilire annualmente modalità e cifre.

Per l’anno in corso (2024-2025), restano in vigore le regole precedenti, previste dal decreto attuativo della legge 107/2015.

Carta del docente 2025: Nuove regole per la rendicontazione

Il governo introduce anche maggiore rigore nei tempi di rendicontazione. I docenti beneficiari della Carta dovranno inviare le fatture all’INPS entro 90 giorni dalla validazione del buono, pena la perdita del rimborso.

La norma si applicherà anche alle spese già effettuate e validate prima dell’entrata in vigore della legge, salvo ulteriori chiarimenti per i casi particolari, come quelli oggetto di sentenze favorevoli ai precari.

Come si può spendere la Carta del docente 2025:

La Carta del Docente può quindi essere utilizzata per l’acquisto di:

Libri, riviste, ingressi a musei, biglietti per cinema, teatro, eventi culturali;

Corsi universitari, master, attività di aggiornamento accreditate dal Ministero;

Strumenti musicali, anche per chi non insegna musica;

Tablet, monitor, PC desktop e laptop (esclusi smartphone, smart TV, smart speaker).

Il bonus è valido fino al 31 agosto 2025 e viene esteso anche ai docenti in prova, inidonei per motivi di salute, distaccati, all’estero o nelle scuole militari