Bonus assunzioni 2025: anche per il 2025 è attivo il bonus per le nuove assunzioni, che consente alle imprese di beneficiare di deduzioni fiscali sull’IRES o sull’IRPEF L’agevolazione consiste in una maxi deduzione del 120% del costo del lavoro sostenuto per i nuovi assunti, che può salire al 130% nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato e riguardi determinate categorie di lavoratori. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus assunzioni 2025, come funziona

Nel 2025 le aziende potranno beneficiare di un incentivo fiscale per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato. Il meccanismo consiste in una deduzione sul costo complessivo del lavoratore, che si traduce in uno “sconto” sulle imposte da pagare, ovvero sull’IRES o sull’IRPEF. La deduzione standard è pari al 120% del costo del lavoro sostenuto per ogni nuovo assunto. Tuttavia, la percentuale sale al 130% se il contratto riguarda persone considerate svantaggiate, come disoccupati di lungo periodo, donne in condizioni di fragilità occupazionale o lavoratori con disabilità.

È importante sapere che l’agevolazione non si applicherà all’IRAP, poiché tale imposta, nella maggior parte dei casi, non consente di dedurre il costo del personale. Per ottenere il beneficio, l’impresa deve rispettare tutte le condizioni stabilite dalla legge: dalla regolarità nei versamenti contributivi alla corretta tracciabilità dei contratti di lavoro.

Bonus assunzioni 2205, a chi spetta

Possono accedere all’incentivo tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che effettuano assunzioni a tempo indeterminato sul territorio italiano tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027. Il beneficio è rivolto a un’ampia platea di soggetti: aziende, professionisti con partita IVA, società di capitali e di persone, cooperative e imprese individuali.

Ci sono, però, delle condizioni da rispettare, ovvero l’impresa deve:

risultare attiva da almeno 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024;

prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024; avere sede in Italia;

dimostrare che c’è stato un aumento dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente.

Bonus assunzioni 2025, lavoratori meritevoli

Spetterà una deduzione del 130% a tutte quelle aziende che assumeranno i lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Tra cui: