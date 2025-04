Dal 11 aprile al 22 giugno 2025, la città di Catania ospiterà la prima edizione di “Lanternia”, il Festival delle Lanterne artistiche giganti, un evento unico che si terrà in Via Palermo, di fronte all’Ospedale Garibaldi-Nesima. Per la prima volta in Sicilia si potrà assistere a spettacolari lanterne giganti provenienti da ogni angolo del mondo. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio sensoriale tra luci, colori e meraviglia, in un’atmosfera magica che affascinerà grandi e piccini.

Di cosa si tratta

Il Festival delle Lanterne si propone come una celebrazione della creatività e della bellezza, dove arte e luce si incontrano in un’esperienza visiva indimenticabile. Le lanterne giganti, realizzate da artigiani provenienti da diverse culture, si accenderanno ogni sera, trasformando il parco in un vero e proprio scenario da fiaba, dove i visitatori potranno passeggiare sotto luci colorate e ammirare installazioni artistiche straordinarie.

L’evento rappresenta una tappa importante di un tour che porterà il festival in diverse città italiane, fino all’inizio del 2026. L’edizione di Catania, infatti, sarà la prima di molte che, nel corso del prossimo anno, coinvolgeranno il pubblico in una serie di esperienze culturali arricchenti, mettendo in luce l’incredibile talento degli artisti che creano queste maestose opere luminose.

Biglietti e info

Per poter entrare nel parco i visitatori potranno acquistare i biglietti, con la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di ingresso. È importante sottolineare che i biglietti non sono rimborsabili, salvo nel caso di mancata apertura del Parco, evento che darà diritto all’acquirente di richiedere il rimborso entro 7 giorni dalla comunicazione ufficiale. Il costo del biglietto con prevendita sarà di soli 10 euro. Si ricorda che i bambini che non superano i 100 cm di altezza potranno entrare gratuitamente. L’altezza sarà misurata direttamente all’ingresso tramite appositi misuratori.

Inoltre le persone con disabilità avranno diritto ad accedere gratuitamente all’evento, previo ritiro di un biglietto omaggio, esclusivamente presso il botteghino.