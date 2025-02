L’Università di Catania continua a rafforzare la sua dimensione internazionale offrendo 320 posti per studenti provenienti da Paesi non UE interessati a frequentare uno dei dieci corsi di laurea magistrale in lingua inglese. Il bando per l’anno accademico 2025/26 è stato pubblicato e le candidature potranno essere presentate fino al 14 marzo 2025. Per supportare i candidati nel processo di iscrizione, l’Unità Operativa Relazioni Internazionali dell’ateneo fornirà assistenza via e-mail all’indirizzo internationalstudents@unict.it.

I corsi offerti e le borse di studio

I corsi di laurea magistrale coprono diverse discipline strategiche e sono i seguenti: Agricultural Sciences and Technology, Automation Engineering and Control of Complex Systems, Chemical Engineering for Industrial Sustainability, Communications Engineering, Construction Management and Safety, Data Science, Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition, Electronic Engineering, Global Politics and Euro-Mediterranean Relations, Physics. Ogni corso offre un numero limitato di posti e l’università mette a disposizione 50 borse di studio biennali, dal valore di 2.000 euro all’anno per i migliori studenti selezionati.

Procedura di selezione e possibilità future

Al termine della selezione, gli eventuali posti rimasti vacanti potranno essere riassegnati attraverso un nuovo bando o resi disponibili anche per cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia. L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’ateneo di potenziare l’internazionalizzazione, attrarre talenti da tutto il mondo e promuovere un’offerta formativa innovativa in linea con le esigenze del mercato globale.