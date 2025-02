I Carabinieri del nucleo anti sofisticazione (Nas) di Catania hanno denunciato all’autorità giudiziaria il titolare di un bar del centro storico della città.

La denuncia è scattata dopo aver effettuato un controllo, con cui è stata accertata la presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione.

L’attività è stata sospesa, mentre gli alimenti sono stati sequestrati e poi distrutti.

Come si legge nella nota del Nas, “parte degli alimenti detenuti per la somministrazione erano stati arbitrariamente sottoposti a processo di congelamento e lasciati a diretto contatto con il ghiaccio che si era formato all’interno dei congelatori. Gli alimenti, trovati in un’area non autorizzata sanitariamente, erano mescolati tutti insieme e in assenza di idonei involucri di copertura, seppur acquistati allo stato di fresco”.

Non è stato reso noto il nome del bar-ristorante.