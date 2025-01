Dopo più di una settimana dal devastante episodio dell’esplosione di una palazzina nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, il Presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro, ha annunciato che, seppur lentamente, alcune zone della città stanno tornando alla normalità. È stato infatti ripristinato il servizio di fornitura del gas metano alla Cittadella Universitaria e al Policlinico. L’azienda è al lavoro anche per riattivare le utenze private sospese a seguito dell’incidente, con l’obiettivo di restituire gradualmente la normale fornitura a tutta la cittadinanza.

Il piano di ripristino delle utenze private

Dopo il tragico incidente che ha messo fuori servizio una parte della rete di distribuzione del gas, Catania Rete Gas ha avviato un programma dettagliato per riattivare le utenze private coinvolte. Il presidente Todaro ha spiegato: “Abbiamo mobilitato tutte le risorse disponibili e stiamo lavorando nella massima collaborazione con l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e tutti i soggetti interessati per creare un preciso cronoprogramma di intervento. La nostra intenzione è comunicare giornalmente ai nostri utenti tutte le novità e operazioni intraprese e votate.” Le operazioni di ripristino dell’alimentazione del gas, che riguardano un’area che coinvolge circa 5500 utenze e il cui approvvigionamento dipende da un tratto di rete fondamentale che alimenta diverse sotto-reti, sono in corso: il personale sta lavorando per isolare la zona di emergenza e procedere con il collaudo delle sotto-reti. Le squadre stanno procedendo alla chiusura dei contatori coinvolti e delle relative prese stradali, situate immediatamente a monte dei contatori. Questo passaggio, consentirà di ripristinare la pressione nei distretti parzializzati in piena sicurezza, come chiarito dal Presidente Todaro “A collaudo positivo, coordinati dalle autorità terze coinvolte, si procederà alla riattivazione di ciascun contatore, per la quale sarà richiesta la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura in massima sicurezza”.

Il supporto delle aziende partecipate e il coinvolgimento degli utenti

Per accelerare i tempi di riapertura, Catania Rete Gas ha provveduto ad incrementare il numero degli operai coinvolti nelle delicate operazioni di ripristino del servizio, chiedendo anche il sostegno delle aziende partecipate del Comune che, come sottolineato in una nota diffusa dalla stessa azienda, “in questo momento di emergenza hanno raccolto l’invito del presidente Todaro con grande spirito di solidarietà“.