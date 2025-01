Arriva alla sua quarta edizione il progetto “Agata in Movimento”, un’iniziativa unica promossa dall‘Accademia di Belle Arti di Catania in collaborazione con la FCE Metropolitana di Catania. Un’occasione imperdibile per celebrare la patrona della città attraverso l’arte, con una serie di manifesti creati dagli studenti dell’Accademia, esposti nelle stazioni della metropolitana catanese.

Il giorno dell’inaugurazione

L’inaugurazione di questa edizione speciale si terrà il 1° febbraio 2025 alle ore 12:00, presso la Stazione Giovanni XIII. Agata in Movimento è una mostra che rappresenta una fusione tra arte e religiosità, grazie alla cura della prof.ssa Daniela Maria Costa. Fino al 28 febbraio, i viaggiatori della metro di Catania avranno la possibilità di ammirare ben 41 manifesti, realizzati sia con tecniche digitali che artigianali. Questi lavori, ispirati al culto e all’iconografia di Sant’Agata, sono il frutto della creatività degli studenti dei corsi di Grafica, Illustrazione e Fumetto, nonché del corso di Design della Comunicazione Visiva dell’Accademia.

Ogni manifesto racconta un pezzo della storia e della devozione popolare per Sant’Agata, attraverso l’uso di diverse tecniche artistiche. Gli studenti del corso di Grafica, Illustrazione e Fumetto hanno realizzato le loro opere con il tradizionale inchiostro di china, acquerelli e disegni a mano, mentre quelli del corso di Design della Comunicazione Visiva hanno progettato vere e proprie opere di arte visiva, utilizzando tipografia e immagini per creare suggestioni uniche.

Dove ammirare le opere

La mostra sarà visibile non solo nelle stazioni FCE, ma anche sui treni che attraversano la città, creando un’esperienza visiva che accompagnerà i viaggiatori durante il loro tragitto quotidiano. Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per unire la cultura e la tradizione religiosa con l’arte contemporanea, rendendo l’arte di Sant’Agata accessibile a tutti, siano essi devoti o semplici curiosi.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione di diverse personalità importanti, tra cui Gianni Latino, Direttore dell’Abact, Salvo Fiore, Direttore della FCE Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, Sindaco di Catania, e Clara Leonardi, Tesoriere del Comitato della festa di Sant’Agata, insieme a tanti altri membri del Comitato Cittadino Sant’Agata.