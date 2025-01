Diverse scuole siciliane stanno affrontando numerosi disagi nel corso di questa stagione invernale, legati al riscaldamento. Nell’Isola, ma anche in altre regioni italiane, come Piemonte, Calabria, Toscana e Lazio.

In Sicilia, a lanciare l’allarme è il sindacato Flc Cgil, che denuncia la presenza di troppe aule al gelo, mettendo a rischio la salute di studenti, docenti e l’intero personale scolastico. Non è accettabile che nel 2025 – dichiara Adriano Rizza, segretario generale della FLC CGIL Sicilia – ancora si debba discutere di scuole senza riscaldamento. Si tratta di una grave violazione del diritto allo studio e alla salute, oltre che di una evidente disorganizzazione da parte delle istituzioni responsabili. Abbiamo più volte sollecitato interventi strutturali e pianificati, ma sembra che l’emergenza sia diventata la regola”.

Tra le scuole interessate, figura il caso clamoroso dell’Istituto Comprensivo Boccadifalco Tomasi di Lampedusa a Palermo, dove il plesso Emanuela Loi risulta essere interamente privo di riscaldamento.

La richiesta di FLC CGIL Sicilia

La FLC CGIL Sicilia chiede di intervenire con un piano straordinario regionale per la manutenzione e il ripristino degli impianti di riscaldamento nelle scuole, con risorse dedicate e tempi certi per la risoluzione dei problemi, oltre a maggiori investimenti nell’edilizia scolastica al fine di garantire strutture adeguate e sicure.

I dati

In Italia, si conta circa il 10% degli edifici scolastici (oltre 4mila scuole) in cui l’impianto di riscaldamento è assente o non disponibile. Questo significa che, in media, poco meno del 90% degli edifici scolastici dispone di un sistema di riscaldamento funzionante o dichiarato tale.