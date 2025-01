Eventi Catania: Nel weekend del 17-19 gennaio 2025, Catania offre una serie di eventi gratuiti per chi vuole scoprire la città e partecipare a iniziative culturali gratuite. Se sei a Catania o nei dintorni, ecco alcune attività imperdibili.

Visite guidate alla mostra “Namastè”

Ogni sabato e domenica di gennaio, Palazzo della Cultura ospita la mostra fotografica “Namastè”, un’esperienza multisensoriale che porta i visitatori in India attraverso oltre 200 immagini, profumi e suoni. Le visite guidate gratuite si terranno il sabato alle ore 18:00 e la domenica alle 10:30, offrendo un’opportunità unica di esplorare il mondo attraverso l’obiettivo fotografico di Emanuele Carpenzano e Francesca Giuffrida. Un’occasione perfetta per chi desidera immergersi nella cultura indiana.

Eventi Catania, camminata metabolica alla Villa Bellini

Se sei in cerca di un’attività all’aria aperta, la “Camminata Metabolica” alla Villa Bellini è l’evento che fa per te. Questa lezione di prova gratuita ti permetterà di scoprire i benefici di una camminata che stimola il metabolismo e tonifica il corpo. L’attività è adatta a tutti i livelli di fitness e offre anche la possibilità di migliorare la postura e il benessere mentale. Non perdere questa opportunità di fare movimento in uno dei parchi più belli di Catania.

Eventi Catania, visita drammatizzata “Agatha Patrona”

Dal 17 al 24 gennaio, avrai l’opportunità di partecipare alla visita drammatizzata del Santuario di Sant’Agata al Carcere, un evento gratuito che ti guiderà alla scoperta di uno dei luoghi più sacri di Catania, attraverso la voce degli attori Barbara Gallo e Francesco Bernava, con la narrazione di Matilde Russo e l’accompagnamento musicale di Ferdinando D’Urso. Un’occasione unica per conoscere meglio la storia e il culto della patrona di Catania in modo coinvolgente e originale.

Presentazione del libro “Le stanze in fiore”

Venerdì alle 17, l’Orto Botanico di Catania ospiterà la presentazione del libro Le Stanze in Fiore di Rossella Pezzino de Geronimo (Calibano Editore). Il romanzo si distingue per l’armoniosa combinazione di parole e immagini, che arricchisce il racconto con sfumature e significati profondi: l’autrice riesce a catturare l’invisibile, filtrando l’essenza dell’esistenza attraverso il suo obiettivo fotografico e la forza del linguaggio, rendendo l’opera unica nel suo genere.