L’attività di laboratorio di un bar situato in via Etnea è stata sospesa con effetto immediato a seguito di un controllo da parte della polizia. L’intervento rientra nelle operazioni disposte dal questore di Catania per garantire la sicurezza e la salute pubblica, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e promuovere la concorrenza leale tra gli esercizi commerciali. Durante il controllo, sono emerse numerose irregolarità e sono stati identificati 13 individui, sei dei quali già noti alle forze dell’ordine.

Irregolarità sanitarie e igienico-sanitarie

Nel corso dell’ispezione, sono stati sequestrati circa 120 chili di alimenti, alcuni dei quali scaduti e altri privi di etichettatura. L’Asp non ha rilevato problemi sui prodotti di origine animale, ma è emersa una situazione di grave carenza nelle condizioni igienico-sanitarie del laboratorio. Tra le irregolarità riscontrate, è stata trovata una blatta su un frigorifero, segnalando una evidente trascuratezza nella gestione del locale. L’attività di laboratorio è stata quindi sospesa per evitare rischi alla salute pubblica.

Problemi di sicurezza e sanzioni

Ulteriori controlli hanno evidenziato gravi carenze nelle misure di sicurezza del locale, con estintori scaduti, una cassetta di pronto soccorso priva di contenuti obbligatori e impianto elettrico non a norma. Le vie di fuga erano inadeguate, la scala di accesso risultava pericolosa, e i soppalchi non erano regolamentari. In totale, sono state emesse sanzioni per circa 35.000 euro. Nonostante la sospensione dell’attività di laboratorio, il bar potrà comunque continuare a servire alimenti e bevande già preparati altrove.