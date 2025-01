Domenica 19 gennaio, dalle 17:30 alle 21:30, Zō Centro Culture Contemporanee ospiterà “Mutamenti”, un evento pensato per accompagnare i partecipanti in un viaggio interiore di trasformazione e rinascita. L’evento invita a riscoprire la propria essenza più profonda, liberandosi da tutto ciò che pesa e creando spazio per una nuova energia vitale. Questo percorso di cambiamento si terrà in un ambiente immersivo, dove ogni fase dell’evento sarà un’opportunità unica per connettersi con sé stessi, esplorare la propria consapevolezza e abbracciare il potere trasformativo del presente.

L’ingresso all’evento è gratuito, permettendo così a tutti di partecipare a questa esperienza rigenerante senza barriere economiche.

Tra fotografie e musica sensoriale

Il programma dell’evento si sviluppa in diverse fasi, a partire dalla suggestiva mostra fotografica “Mutamenti” di Luisa Miceli, fotografa, filosofa e Mindfulness Coach. Le immagini esposte raccontano la dinamicità del cambiamento, esplorando il tema della trasformazione e dell’espansione della consapevolezza. Le fotografie di Luisa Miceli non sono solo opere artistiche, ma veri e propri racconti visivi che stimolano una riflessione profonda sul continuo mutare delle esperienze e dell’individuo stesso.

Dopo la visita alla mostra, i partecipanti saranno invitati a vivere un’esperienza sensoriale unica con il Concerto Meditativo condotto da Sonia Brex, operatrice energetica e musicista. Il concerto sarà un’immersione sonora realizzata utilizzando campane tibetane di cristallo, strumenti che emettono vibrazioni in grado di risvegliare l’energia interiore e favorire un profondo riequilibrio tra corpo e mente. Il suono delle campane, combinato con la voce di Sonia e l’uso di percussioni e looper, creerà un’atmosfera unica, capace di trasformare lo spazio in un luogo di profonda connessione e serenità. I partecipanti potranno lasciarsi trasportare dalla musica e dalle vibrazioni, per immergersi in un’esperienza di rilascio, meditazione e rinascita.

Un momento particolarmente speciale dell’evento sarà la possibilità di portare a casa il proprio Mutamento. Ogni partecipante avrà la possibilità di scattare una polaroid prima e dopo la meditazione, catturando il proprio stato interiore al principio dell’esperienza e al termine del percorso trasformativo. Queste fotografie, simbolo tangibile di una trasformazione vissuta, saranno consegnate a ciascun partecipante come ricordo di un’esperienza unica e personale.

Il programma dell’evento

Il programma si articolerà nei seguenti momenti:

17:30 – Inaugurazione della Mostra “Mutamenti” di Luisa Miceli

18:30 – Scatti Polaroid facoltativi per i partecipanti

19:00 – Concerto Meditativo con campane tibetane, voce, looper e percussioni con Sonia Brex

20:15 – Wall of Inspiration: riflessioni finali e saluti

“Mutamenti” rappresenta un’opportunità per ogni partecipante di fermarsi, riflettere e riconnettersi con sé stesso. È un invito a lasciare andare ciò che non serve più e ad abbracciare il cambiamento come processo naturale e positivo della vita. Un evento che unisce arte, musica e spiritualità in un percorso di trasformazione profonda, dove ogni individuo può sentirsi libero di esplorare, riflettere e rinnovarsi.