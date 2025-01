Per la prima volta nella sua lunga storia, il torneo delle Regioni, la principale competizione calcistica dilettantistica italiana, farà tappa in Sicilia. L’evento, organizzato dall’11 al 18 aprile, vedrà la partecipazione di tutte e venti le regioni italiane con rappresentative Under 15, Under 17, Under 19 e calcio femminile. Le partite saranno disputate in cinque gironi distribuiti nelle nove province dell’isola, mentre le fasi finali avranno luogo a Taormina e Giardini Naxos.

La presentazione ufficiale

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta a Palazzo dei Normanni a Palermo, alla presenza di diverse autorità istituzionali e sportive. Tra gli intervenuti, il presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato:

“La Sicilia sta vivendo da circa un anno un momento di particolare presenza negli eventi selezionati dal sistema nazionale. La scelta della nostra regione si inserisce in un momento di massimo sforzo da parte nostra sul piano promozionale. Lo sport è educazione e questo vale in particolare per quello giovanile: sono contento per la scelta di questa competizione, la Regione farà la sua parte”.

Sport e turismo: un binomio vincente

Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha sottolineato l’importanza dell’evento per il turismo e l’attività fisica:

“Ospitare in Sicilia il Torneo delle Regioni rappresenta un momento importante sotto tanti punti di vista, a cominciare dall’attenzione all’attività fisica. […] Ci auguriamo di potere continuare a parlare di destagionalizzazione per gli eventi sportivi”.

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha definito l’assegnazione alla Sicilia un “momento storico” e ha auspicato che la stessa armonia tra istituzioni e sport si possa replicare anche in altri contesti italiani.

Valori e sfide organizzative

Sandro Morgana, presidente della Lnd Sicilia, ha posto l’accento sui valori del dilettantismo e sull’impegno necessario per organizzare un evento così vasto:

“La Sicilia è una grande isola e il lavoro da coordinare sarà molto impegnativo: i valori del dilettantismo sono senso di appartenenza, rispetto delle regole e spirito di squadra, mentre gli obiettivi che ci prefissiamo di raggiungere sono la promozione della nostra terra e dei valori dello sport”.

In chiusura, il presidente Schifani ha ribadito:

“Lo sport dilettantistico ha un potere straordinario nel formare i giovani, insegnando loro la sana competitività e l’importanza del lavoro di squadra. […] Siamo pronti ad accogliere gli atleti, le loro famiglie e i tifosi, invitandoli a scoprire la bellezza e il calore della nostra meravigliosa regione”.