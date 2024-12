Il Catania sta affrontando il secondo campionato consecutivo di Serie C dopo essere tornato tra i professionisti al termine della stagione 2022-2023. La scorsa annata si è conclusa con l’eliminazione al secondo turno dei play-off nazionali, ai quali gli etnei hanno partecipato non grazie al piazzamento in campionato, chiuso al tredicesimo posto, bensì grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C. Anche nel torneo in corso il raggiungimento della promozione diretta, garantita solo alla prima classificata, sembra un’utopia, dato che il primo posto del Girone C, occupato dal Benevento, dista una decina di punti. Il Catania, ad ogni modo, sembra poter aspirare a partecipare ai play-off per la Serie B di quest’anno, almeno stando al parere di una buona fetta dei siti per scommettere in Italia. Quello che sta mancando in questo momento alla squadra siciliana per migliorare ulteriormente la posizione in classifica, però, è la costanza sotto porta dei suoi attaccanti, cosa che inevitabilmente riporta la mente al passato, quando i bomber in rossazzurro non mancavano affatto. Ma chi sono stati i migliori 5 nella storia del club catanese? Vediamolo insieme.

Adelmo Prenna

Adelmo Prenna, detto Memo, è il quinto marcatore più prolifico della storia del Catania con 45 gol. Romano, classe 1930, arrivò alle pendici dell’Etna nel 1958, dopo un biennio alla Spal. Con i rossazzurri, di cui vestì i colori fino al 1964, giocò sei campionati, due in Serie B, chiusi con 7 e 11 gol, e quattro in Serie A, in cui siglò 11, 7, 8 e 3 reti. Sicuramente lo si ricorda con estremo affetto da parte dei tifosi.

Gionatha Spinesi

Al quarto posto della classifica dei bomber del Catania c’è Gionatha Spinesi con 49 gol in 117 complessive. Arrivato in Sicilia nell’estate del 2005, fu tra i protagonisti del ritorno in A degli etnei, realizzando 23 centri nella sua prima stagione. In Serie A contribuì alla salvezza realizzando 17 reti in 32 apparizioni, mentre l’anno successivo ne mise a segno 7 in 32 presenze. La stagione 2008-09, in cui totalizzò sole 8 presenze senza segnare, condizionato da un infortunio al ginocchio, fu l’ultima con i rossazzurri.

Francesco Lodi

Straordinari sono i numeri di Ciccio Lodi, centrocampista napoletano diventato catanese d’adozione: pur non essendo un attaccante è sul terzo gradino del podio dei migliori marcatori della storia del Catania con 54 gol, totalizzati in quattro diverse parentesi, segnando soprattutto sui calci da fermo. La prima da gennaio 2011 a giugno 2013, la seconda da gennaio a giugno 2014, la terza dal 2017 a dicembre 2019, l’ultima nel 2022-2023, al termine della quale ha chiuso la carriera entrando nella dirigenza etnea.

Giuseppe Mascara

Originario di Caltagirone, comune del catanese, Peppe Mascara è uno dei giocatori che ha legato indissolubilmente il suo nome a quello del Catania. L’approdo in rossazzurro è avvenuto per la prima volta nel 2003, quando era di proprietà del Palermo. In quella stagione mise a segno 13 reti, ma l’anno seguente fu ceduto al Perugia. Dopo una sola annata con gli umbri Mascara fu acquistato a titolo definitivo dagli etnei con cui ha giocato per altre sei stagioni, una di B, in cui contribuì alla promozione con 14 gol, e altre quattro e mezza in massima serie. In totale con la maglia degli Elefanti ha segnato 61 gol, alcuni dei quali indimenticabili come quello al volo da metà campo contro il Palermo, che gli sono valsi il soprannome di Mascarinho. Un bottino che lo colloca al secondo posto dei bomber all time del Catania, del quale è stato anche allenatore delle giovanili.

Nicolò Nicolosi

Il principe del gol della storia del Catania, con 78 reti in gare ufficiali è Nicolò Nicolosi. Cocò, come lo soprannominò la stampa catanese, nacque nel 1912 a Lercara Friddi, in provincia di Palermo, ma crebbe in Libia. Dopo gli esordi nella Lazio, arrivò a Catania nel 1932, quando il club militava in Prima Divisione e vi rimase fino al 1937, lasciando la squadra in Serie B. Giocò le successive due stagioni con Napoli, in Serie A, e Atalanta, tra i cadetti, prima di tornare in rossazzurro per un’altra stagione. Tornato a Bergamo, dopo aver giocato con Vigevano, Saronno, Rovigo e Frattese, concluse la carriera con la sua terza parentesi catanese nel 1949.