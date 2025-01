Bonus mobili 2025: Il Bonus Mobili 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per chi sta affrontando interventi di ristrutturazione edilizia. Questa agevolazione fiscale consente di ottenere una detrazione del 50% sull’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe energetica minima. L’incentivo, prorogato fino al 31 dicembre 2025, si rivolge a chi desidera migliorare l’estetica e la funzionalità della propria abitazione, coniugando design e sostenibilità.

Vediamo nel dettaglio quali beni sono inclusi, i requisiti da rispettare e come richiedere l’agevolazione. Il Bonus Mobili si applica a mobili ed elettrodomestici acquistati per arredare immobili oggetto di ristrutturazione edilizia.

Mobili ammessi alla detrazione

Ecco i mobili che rientrano nel bonus:

Letti: singoli, matrimoniali, a castello o soppalco.

singoli, matrimoniali, a castello o soppalco. Armadi: modulari, guardaroba o tradizionali.

modulari, guardaroba o tradizionali. Scrivanie e librerie : perfette per aree studio o ufficio.

: perfette per aree studio o ufficio. Tavoli e sedie: destinati a interni o esterni collegati all’immobile.

destinati a interni o esterni collegati all’immobile. Divani e poltrone, inclusi divani letto.

inclusi divani letto. Apparecchi di illuminazione: lampade e applique necessarie per completare l’arredo.

Non sono inclusi beni come porte interne, pavimentazioni, tende o complementi d’arredo non essenziali.

Grandi elettrodomestici ammessi

Gli elettrodomestici agevolabili devono rispettare precise classi energetiche:

Forni: classe energetica A o superiore.

classe energetica A o superiore. Frigoriferi e congelatori: minimo classe F.

minimo classe F. Lavatrici, lavasciugatrici, asciugatrici: classe E o superiore.

classe E o superiore. Piani cottura elettrici e cappe aspiranti: con etichetta energetica conforme.

Non rientrano nel bonus piccoli elettrodomestici, dispositivi usati o privi di etichetta energetica.

Requisiti e condizioni per accedere al bonus mobili 2025

Il Bonus Mobili 2025 è strettamente legato agli interventi di ristrutturazione edilizia, che devono rientrare in una delle seguenti categorie:

Manutenzione straordinaria, come la modifica di impianti tecnologici.

come la modifica di impianti tecnologici. Risanamento conservativo per preservare le caratteristiche strutturali dell’immobile.

per preservare le caratteristiche strutturali dell’immobile. Ristrutturazione edilizia su singole unità o edifici interi.

su singole unità o edifici interi. Riduzione del rischio sismico , in collegamento con altri incentivi come il Sismabonus.

, in collegamento con altri incentivi come il Sismabonus. La data di inizio lavori deve essere antecedente all’acquisto dei mobili, anche se i pagamenti per i lavori possono essere successivi.

Modalità di pagamento e documentazione necessaria

Per accedere al bonus, è fondamentale utilizzare modalità di pagamento tracciabili, tra cui:

Bonifici bancari o postali (non è richiesto il “bonifico parlante”).

Carte di credito o debito.

Finanziamenti rateali, a condizione che il pagamento avvenga tramite metodi tracciabili.

Documenti da Conservare

Per dimostrare il diritto alla detrazione:

Ricevuta del pagamento (bonifico o transazione con carta).

Estratto conto bancario.

Fatture che specificano natura, qualità e quantità dei beni acquistati.

Inoltre, per gli elettrodomestici, è obbligatorio inviare una comunicazione all’ENEA, soprattutto per i dispositivi che comportano risparmio energetico.

Tempistiche e scadenze

Per beneficiare del Bonus Mobili 2025, è necessario rispettare le seguenti regole:

Avvio dei lavori edilizi: prima dell’acquisto dei beni.

prima dell’acquisto dei beni. Acquisto mobili ed elettrodomestici: entro il 31 dicembre 2025.

entro il 31 dicembre 2025. Pagamenti validi: tramite bonifico o carta, rispettando le scadenze fiscali.

Il Bonus Mobili 2025 non solo rappresenta un incentivo economico per rinnovare casa, ma promuove anche una maggiore efficienza energetica e sostenibilità. Approfittane per trasformare i tuoi spazi, risparmiando sui costi e contribuendo alla tutela dell’ambiente.