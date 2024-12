Le festività natalizie sono il momento perfetto per immergersi in atmosfere magiche, tra musica tradizioni e attività per grandi e piccini. Questo Santo Stefano, 26 dicembre, la Sicilia ci offre un ricco calendario di eventi imperdibili. Ecco per voi una selezione di appuntamenti per vivere al meglio questa giornata unica!

Santo Stefano 2024: tra le vie patrimonio dell’UNESCO

Santo Stefano rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque volesse visitare la splendida noto. La città, patrimonio dell’umanità dell‘UNESCO, è un vero gioiello del barocco siciliano. La sua ricostruzione dopo il devastante terremoto del 1693 ha dato vita a un centro storico straordinario, con chiese, palazzi e piazze che testimoniano l’eleganza e la raffinatezza dell’epoca. Passeggiare per corso Vittorio Emanuele, ammirare la Cattedrale di Noto e visitare il Palazzo Nicolaci sono solo alcune delle meraviglie che la città offre. Non solo gli amanti del barocco e della storia troveranno di che innamorarsi, ma anche coloro che desiderano scoprire la cucina siciliana, con piatti tipici da assaporare in ristoranti caratteristici. E perché no, si potrebbe concludere la giornata passeggiando nelle sue lunghe spiagge d’orate, tra il Lido di Noto e la Riserva Naturale di Vendicari.

Santo Stefano 2024: Concerto di Natale del Coro Sancte Joseph

Se si è alla ricerca di un’esperienza unica per il 26 dicembre, Bagheria vi offrirà un’opportunità imperdibile. Nella suggestiva Chiesa di San Pietro, il Coro Sancte Joseph, accompagnato dall’orchestra da camera De Musica, si esibirà in un emozionante Concerto di Natale. Questo evento gratuito promette di incantare il pubblico con un repertorio di brani classici e natalizi, perfetti per immergersi nello spirito della festività. Un’occasione speciale per vivere una serata all’insegna della musica sacra, in un’atmosfera di profonda emozione e riflessione. Non mancate a questo appuntamento che si terrà alle dalle ore 19:30, un momento unico che renderà la serata ancora più magica.

Santo Stefano 2024: Vini e Vinili

Per chi cerca un modo alternativo di trascorrere il giorno di Santo Stefano, Palermo offre un’ottima opportunità. Oltre a poter esplorare le meraviglie storiche e artistiche della città, come i suoi splendidi monumenti e il vivace centro storico, proprio il 26 dicembre si terrà un evento speciale che unisce il buon vino e la musica. “Vini & Vinili”. Ad ospitare l’atteso evento la suggestiva cornice di Palazzo Bonocore, uno degli edifici più affascinanti della città. L’evento, completamente gratuito, offrirà la possibilità di degustare pregiati vini locali, accompagnati da musica vintage su vinile, creando un’atmosfera unica e raffinata. Ad arricchire l’atmosfera vi sarà la presenza di Antonio Giordano DJ, che con la sua selezione musicale fa rivivere il fascino del vinile. Un’occasione perfetta per chi desidera vivere un Santo Stefano fuori dagli schemi. L’evento inizierà alle ore 18.30 presso Palazzo Bonocore.

Santo Stefano 2024: alla Valle dei Templi

Il giorno di Santo Stefano, perché non dedicarsi a una passeggiata tra i resti degli antichi templi della Valle dei Templi di Agrigento? Questo sito archeologico, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è un luogo dove la storia millenaria della Sicilia si fonde con la bellezza naturale del paesaggio circostante. Potrai ammirare i maestosi templi di Hera, Concordia e Zeus Olympios, che si ergono con tutta la loro imponenza, raccontando storie di un passato glorioso. Si ricorda che per Santo Stefano gli orari d’apertura andranno dalle 8:30 alle 20:00, con ultimo ingresso alle 19:00.