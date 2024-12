Meteo Sicilia: Il fine settimana in Sicilia si prospetta caratterizzato da un’alternanza di condizioni atmosferiche, con piogge, venti intensi e mare mosso in alcune zone, seguiti da miglioramenti significativi già dalla giornata di sabato. Ecco il dettaglio delle previsioni meteo per Catania e l’intera regione.

Meteo Sicilia, Venerdì 20 dicembre

A Catania oggi i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi durante la giornata, ma con nubi in aumento nel corso della serata. Sono attese precipitazioni, anche temporalesche, con un accumulo stimato di circa 7 mm. La temperatura oscillerà tra una minima di 9°C e una massima di 20°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2125 metri. I venti soffieranno tesi da ovest durante la mattina e da ovest-nordovest nel pomeriggio. Il mare sarà mosso e sono previste allerte meteo per il vento.

Nel resto della Sicilia, la circolazione depressionaria porterà molte nubi e piogge sparse, con intensificazione durante la serata sul litorale tirrenico e nelle zone interne. Sull’Appennino si prevedono nevicate leggere dal pomeriggio, mentre il basso Tirreno sarà agitato.

Sabato 21 dicembre

A Catania sabato sarà una giornata prevalentemente asciutta. Cieli poco nuvolosi si alterneranno a brevi annuvolamenti, mentre le temperature varieranno tra i 10°C di minima e i 16°C di massima. Durante la notte, sono previste leggere precipitazioni (circa 0,5 mm). I venti saranno ancora forti al mattino, provenendo da ovest, ma tenderanno a diminuire nel pomeriggio.

Altrove in Sicilia, le nubi persisteranno sul litorale tirrenico e nelle zone interne, con qualche pioggia residua. Tuttavia, ampi rasserenamenti si faranno strada in serata, soprattutto lungo il litorale ionico e nel settore meridionale. Il basso Tirreno e il Mare di Sicilia saranno ancora molto mossi.

Meteo Sicilia, 22 dicembre

Domenica sarà la giornata migliore del weekend per Catania, con sole splendente e temperature comprese tra i 10°C e i 17°C. Non sono previste piogge, e il mare sarà poco mosso.

In altre parti della Sicilia, invece, la pressione in calo porterà aria più umida e un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con cieli molto nuvolosi o coperti su Appennino e litorale tirrenico, dove sono possibili piogge deboli. I venti si attenueranno progressivamente, mentre il basso Tirreno e il Canale di Sicilia rimarranno mossi.