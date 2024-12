C’è chi ci pensa in anticipo e chi aspetta l’ultimo minuto, per immergersi nella ricerca del regalo perfetto. E in entrambi i casi, la domanda è sempre la stessa: “Qual’è il regalo perfetto per natale?“. La ricerca del regalo perfetto e soprattutto originale sembra essere l’incubo annuale di molti, ed è per questo che ho voluto facilitarvi la ricerca, ponendomi al posto vostro la domanda, e cercando per voi quelli che potrebbero essere i regali su misura per ogni tipo di personalità.

Book Lover: per chi è amante della lettura

Non voglio proporvi qualcosa di scontato, ma qualcosa di inaspettato ed utile, ed ecco cosa sono andata a scovare per gli amanti della lettura. Devo dire che è stato abbastanza semplice, in quanto faccio parte anche io di questa categoria, quindi vi posso assicurare che quello che vi sto per proporre sarà apprezzato.

Una luce da lettura: ovviamente sceglietene una personalizzata che rispecchi i gusti della persona a cui la state regalando, io ne ho trovata una davvero carina, di diversi colori e con diverse fantasie.

Tote Bag: ogni amante dei libri ha bisogno della propria borsa di tela, abbastanza capiente da portare con se quanti più libri possibili, perché si sa che i libri non sono mai abbastanza. Cercala con una stampa che possa in qualche modo identificare chi la riceve. Io ne ho trovata una davvero carina, dove è possibile cambiare la stampa frontale.

Kit per la libreria personale: non c’è piacere più grande che condividere libri amati, ma non c’è dolore più crudele che perderli per sempre, fino al Personal Library Kit! Rivivi le tecniche di circolazione della biblioteca vecchio stile per divertimento e conservazione dei libri.

Fashion Addicted: per gli amanti della moda

Ognuno a Natale ha un Fashion Addicted, abbastanza esigente da stupire, è sono convinta che la maggior parte delle volte si fallisce nell’impresa. Ecco perché ho messo tutto il mio impegno in questa ricerca, è arrivato il momento di lasciarli a bocca aperta.

Charms Bag: uno dei trend del momento è sicuramente quello di attaccare uno o più ciondoli nella propria borsa/zaino. Un amante della moda vorrà sicuramente distinguersi dalla massa, quindi quale miglior regalo, se non questo. Potrà rendere unica la sua borsa, il vostro unico compito è quello di trovare un ciondolo che lo possa rappresentare. Io ne ho trovato uno perfetto che combina due trend del momento, i charms e i fiocchetti.

Porta gioielli: con questo andate sul sicuro, oggetto essenziale, soprattutto per chi possiede molti gioielli, carino da vedere e sopratutto utile. Ne ho trovato uno perfetto per ogni tipo di personalità, in quanto disponibile in vari colori.

Fitness Lover: per gli amanti dello sport

Categoria da non sottovalutare, sempre più persone si stanno avvicinando al mondo della palestra, ma soprattutto del wellness. Di sicuro il vostro regalo verrà apprezzato, non solo per l’originalità, ma anche per l’utilità. Qualcosa da poter usare quotidianamente, che possa accompagnarli nelle loro giornate e nei loro allenamenti.

AirUp: è una borraccia perfetta per chi vuole bere più acqua, facendo con gusto. Grazie alle sue pods, l’acqua avrà sempre un nuovo sapore. Decisamente un regalo, originale, ma sopratutto utile, per chi ha difficoltà a bere come me, ma anche solo per renderla un esperienza più gustosa e interessante.

Smart watch: Non abbiate paura, perché in commercio se ne possono trovare di vario tipo, low cost e soprattutto di ottima qualità. Regalo perfetto per chi ama correre e non solo, io lo uso ad esempio anche solo per ricevere messaggi e monitorare il mio livello di sedentarietà.

Borsone per la palestra: Con questa scelta andrete sul sicuro, non credo abbia bisogno di molte presentazioni. Il borsone è un regalo utile, comodo e perché no anche carino. io ne ho trovato uno perfetto, sia per quanto riguarda capienza e organizzazione degli spazi, ma anche adattabile ad ogni tipo di personalità grazie ai diversi colori disponibili.

Per gli amanti della casa

Ho pensato anche a loro, una categoria che ci rappresenta un po’ tutti, chi di più e chi di meno, e non provate a negarlo, ognuno di noi ha bisogno di un giorno dedicato a se stesso, magari guardando un film sul divano con una tazza di cioccolata calda, o chi invece preferisce passarlo dentro la vasca rilassandosi con un bagno caldo, e così via.

Tazza: regalo sempre gradito, attenzione se volete renderlo ancora più personale, vi consiglio di inserire all’interno della tazza delle bustine di te di vario gusto, o della cioccolata. Correte a comprare la tazza più carina che c’è nel negozio e aggiungete al suo interno le cose preferite di chi la riceverà.

Candele: anche questo può sembrare un regalo abbastanza scontato lo so, ma quando verrà accesa lascerà un pò tutti a bocca aperta. La candela che ho trovato infatti oltre ai vari tipi di profumazione, ha una caratteristica particolare…scoppietta. Mentre brucia, lo stoppino in legno scoppietta per ricreare una ottima atmosfera che ricorda il camino. Se invece volete rendere ancora più interattiva l’esperienza vi consiglio di regalare un kit per creare le candele in casa.