Selezione comune di Catania: il Comune di Catania ha avviato una selezione pubblica per creare una Long List di esperti da impiegare in progetti di progettazione sociale e gestione di interventi complessi nell’ambito del programma “PN Metro PLUS 2021-2027”. Questo programma, finanziato dall’Unione Europea, mira a promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e inclusivo per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la crescita intelligente della città. La selezione è aperta ai laureati e le domande possono essere inviate entro il 23 novembre 2024.

Requisiti generali per la selezione comune di Catania

I candidati devono soddisfare specifici requisiti di ammissione. È richiesta la cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, o di altre categorie stabilite nell’avviso. I partecipanti devono avere il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nei loro paesi di appartenenza e non devono avere condanne penali o procedimenti giudiziari in corso.

È inoltre necessario possedere idoneità fisica al lavoro e non avere precedenti di licenziamento o sospensione da pubbliche amministrazioni. Infine, è essenziale possedere una buona conoscenza della lingua italiana e dei principali programmi informatici. È richiesta anche la partita IVA, oppure l’impegno a ottenerla in caso di conferimento dell’incarico.

Requisiti specifici: titoli di studio e competenze tecniche

Per questa selezione, il Comune di Catania cerca esperti qualificati con una laurea in specifiche discipline: amministrazione, economia, scienze politiche, sociologia, psicologia, statistica, giurisprudenza e altre affini.

Inoltre, è richiesta esperienza nella gestione di progetti di coesione sociale e welfare, in particolare nell’elaborazione, monitoraggio e valutazione di progetti complessi e nella gestione della rendicontazione economica. Dal punto di vista tecnologico, i candidati devono avere competenze avanzate nelle tecnologie digitali, nell’uso di piattaforme di gestione dei progetti e di monitoraggio delle attività progettuali.

Procedura di selezione, compenso e modalità di candidatura

La selezione avverrà tramite una commissione che valuterà i curricula e le esperienze dei candidati, basandosi sulla coerenza con l’incarico. La selezione prevede colloqui con almeno tre candidati per ogni incarico, e ciascun incarico sarà di durata variabile tra 12 e 36 mesi.

Il compenso massimo annuo è di 40.000 euro, oltre IVA e oneri previdenziali. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12:00 del 23 novembre 2024 esclusivamente tramite il portale inPA. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. La domanda dovrà includere il curriculum vitae, e le comunicazioni con i candidati potranno avvenire tramite PEC.