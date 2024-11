Nuove posizioni economiche ATA con aumenti di stipendio fino a 2000 euro dopo il corso di formazione e il test finale di valutazione.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione decorre dalle ore 12 del 14 novembre alle ore 23,59 del 13 dicembre 2024.

Posizioni economiche ATA: cosa sono

Le posizioni economiche ATA sono finalizzate alla valorizzazione del personale di ruolo. Al personale titolare di posizione economica possono essere conferiti specifici incarichi sensi dell’art. 54 del C.C.N.L. 2024 secondo quanto previsto dal comma 4 della citata disposizione del C.C.N.L. 2024.

46.297 nuove posizioni economiche ATA divise in: 20.539 nell’Area dei collaboratori, 82 nell’Area degli Operatori, 12.549 prime posizioni economiche nell’Area degli Assistenti, 5.127 seconde posizioni economiche nell’Area degli Assistenti.

Posizioni economiche ATA: Dove presentare la domanda

La domanda si presenta tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Alle procedure selettive, per l’attribuzione delle posizioni economiche ATA, posso partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non rileva l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Utile pure il servizio anche non continuativo, effettivamente prestato nell’Area con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini del computo del periodo di anzianità di servizio richiesto. Per l’annualità di servizio si considera quello prestato per 12 mesi, interi considerati come da calendario, mentre i mesi frazionati vengono sommati e ogni 30 giorni si computano in ragione di un mese.

Per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27, possono presentare domanda per l’attribuzione della posizione economica nell’Area degli Operatori i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell’Area As del previgente ordinamento professionale.

Il profilo di operatore scolastico non è stato infatti ancora attivato.

Posizioni Economiche ATA: aumenti di stipendio

Gli importi al lordo dipendente, annui, da corrispondere in 13 mensilità sono:

700 euro per il personale dell’Area dei Collaboratori;

per il personale dell’Area dei Collaboratori; 800 euro per il personale dell’Area degli Operatori;

per il personale dell’Area degli Operatori; 1.300 euro per il personale dell’Area degli Assistenti per la prima posizione economica, 2.000 euro per la seconda posizione economica.

Posizioni economiche ATA: la procedura

La procedura selettiva si svolge con corso di formazione più un test finale. Nel caso di richieste di ammissione superiori alle risorse, può essere aggiunta una prova preselettiva.

Corso e test si svolgono a distanza.

Il personale, in base al punteggio ottenuto nel test di valutazione, viene poi inserito in graduatoria.